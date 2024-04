Motos Medina celebra este sábado 4 de mayo 'We Ride As One', un evento mundial de Ducati en el que la comunidad ducatista tiene la oportunidad de reunirse y celebrar su pasión por Ducati.

Antonio Vidal Medina, dueño de Motos Medina, nos avanza lo que será una jornada muy especial, con muchas sorpresas y descuentos, en sus instalaciones en la Avenida Denia,13 de la capital alicantina.

La tercera generación del Dacia Duster logra lo imposible, dar más por menos. El renovado modelo aterriza con cuatro motorizaciones, todas ECO, con tracciones disponibles en 4x2 y 4x4. El icónico SUV ya ha vendido más de 2,2 millones de unidades, y las primeras unidades de este modelo llegarán a la red Dacia a principios del verano, con un precio desde 19.200 euros.





Y de un lanzamiento pasamos a un aniversario. El 27 de abril de 1984 salió el primer SEAT Ibiza de la línea de montaje de la factoría de Zona Franca, en Barcelona. El SEAT IBIZA cumple 40 años, nació con 3 puertas, pero en 1986 llegó la versión con 5. Se presentó con dos motores de gasolina, el 1.2 y el 1.5. Tenían 63 y 85 CV, respectivamente. Más tarde llegó el prestacional SXi de 100 CV. El Ibiza también montó un motor diesel 1.7, de 55 CV. En cuanto a los acabados, se podía escoger entre tres opciones: L, GL y los GLX.





Y del mundo de la competición nos vamos a Jerez. En Moto3, el alicantino Dani Holgado, pese a ser séptimo es más líder y le saca seis puntos ahora al segundo.