Un vecino de Málaga se queja de un cambio que está notando en los hoteles al hacer el check in: "El abuso"

Los viajeros siguen prefiriendo alojarse en un hotel. Es, sin duda alguna, la opción ganadora. Este usuario de X que es de Málaga parece confirmarlo con su queja, sobre todo porque Fernando denuncia algo que le está sucediendo cada vez que visita un alojamiento de este tipo cuando hace check in o check out.

España se concentró en el Hotel Oromana en Alcalá de Guadaira, días antes del partido. Booking.

La estratosférica indemnización a Daddy Yankee por parte de un hotel de Valencia tras su robo El artista puertorriqueño acuñado el rey del reguetón visitó Valencia en 2018 y sufrió un robo de un millón de dólares y varias joyas de alto valor Ainhoa ClavelValencia 19 ene 2024 - 12:00

A pesar de la irrupción de todo tipo de alojamientos en el escenario vacacional a nivel mundial, como los apartamentos, los albergues o los hostales, así como los más modernos, entre los que destacan los glampings y el couchsurfing, lo cierto es que las cadenas hoteleras siguen siendo las líderes indiscutibles del mercado.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros crecieron un 8,4 por ciento en 2023 hasta alcanzar 347,1 millones, lo que representa el máximo de la serie histórica y un 1,2 por ciento por encima de 2019. También estos datos publicados por el INE señalan que la tasa anual del índice de precios hoteleros subió de media un 8,5 por ciento en 2023.

??Se gasta 200 euros en la habitación de un hotel y no puede creer lo que encuentra nada más entrar ?? https://t.co/RTAObMIY3g — COPE (@COPE) January 20, 2024

Los datos del INE reflejan la vuelta total a la normalidad del sector turístico y hotelero tras el impacto de la pandemia en uno de los sectores clave para la economía española. A pesar de ello, los usuarios de los mismos no siempre se muestran satisfechos con el trato que están recibiendo.

Hacer el check in y el check out

El check in y check out en hoteles son dos procedimientos de gran importancia que permiten definir la relación con el huésped y evaluar su estancia. Se trata, simplemente, de las condiciones que nos pone un hotel a la hora de entrar y salir de sus instalaciones. En caso de que no esté disponible a la hora, puedes reclamar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A la hora de entrar en la habitación que has reservado, lo más habitual es que esta no esté disponible hasta las 12:00 horas, sin embargo, no es un horario cerrado ni preestablecido. El del check out varía en función del establecimiento; aunque suele estar en torno a las 11:00 horas o las 12:00 horas.

Hoteles de todas partes del mundo están dando un paso más allá en tecnología para mejorar la experiencia del huésped y el proceso del check in, ofreciendo a los huéspedes la posibilidad de realizarlo online con antelación a su llegada, permitiendo un proceso más cómodo y una llegada más flexible.

??Hace un sorteo en un hotel de Torremolinos, pierde su novia, y estas son las consecuencias ??



??¿Te ha tocado alguna vez algo? ¿Has organizado un sorteo?... Son las preguntas que lanzamos a los fósforos de 'Herrera en COPE' @losfosfonautas

https://t.co/Omty00wSzs — COPE (@COPE) January 19, 2024

Durante estos procesos se trata de dar la bienvenida a los clientes de manera acogedora y facilitar la salida, ofrecer algo de beber, realizar los trámites con rapidez, proporcionar información útil y hasta un momento importante para el marketing donde ofrecer al cliente servicios extra. La gestión eficiente de la recepción es esencial.

"El abuso"

Es importante consultar hasta qué hora es posible hacer el check in, ya que en ocasiones, un vuelto nocturno puede llegar al límite de lo que el hotel considere aceptable entrar en una habitación. Para evitar una situación en la que den la reserva por perdida y puedas quedarte sin alojamiento, compruébalo.

¿Por qué cada vez los check in de los hoteles son más tarde y los check out son antes? Es que cada vez el abuso es mayor — Fer ?????????‍?? (@fernfdez) January 28, 2024

Esos horarios habituales de los que se hablaba están cambiando y así lo denuncia este vecino de Málaga. Fernando señala en su cuenta de X en una publicación que se ha viralizado y se ha llenado de comentarios que "cada vez el abuso es mayor" porque el check in cada vez es "más tarde" y el check out "antes".