Ester Uriol, directora de Comunicación de El Corte Inglés: "Nuestro objetivo contra el cáncer de mama es doble: concienciar y financiar"

Si sales a dar un paseo estos días, verás alguna de las más emblemáticas fachadas de las calles de tu ciudad iluminada de color rosa. Es el ya habitual gesto que, cada año, pone en marcha El Corte Inglés en sus edificios, alrededor de todo el país, para simbolizar la lucha contra el cáncer de mama.

Ester Uriol, directora de Comunicación de El Corte Inglés, ha estado hoy en 'Mediodía COPE', explicando con Pilar García de la Granja la cantidad de acciones que, desde hace 12 años, realiza su compañía para darle guerra a una enfermedad que, cada año, se lleva por delante la vida de más de 6.000 mujeres en España.

Los objetivos de la campaña, que se extiende durante todo el mes de octubre y que comienza hoy, son dos, explica Uriol, por un lado, "concienciar a la población sobre lo importante que es la lucha contra el cáncer de mama y, por otro lado, financiar proyectos de investigación".

El corte inglés financia ya su quinto proyecto de investigación

En los últimos 12 años, El Corte Inglés ha financiado cuatro proyectos de investigación que ya han finalizado y dado sus frutos. En la actualidad, trabaja para el quinto, "un ensayo clínico en fase uno para dar con un nuevo medicamento que actúe contra cáncer de mama HER2 positivo que recibirá de la compañía 1 millón de euros a cinco años".

Ester Uriol, directora de Comunicación de El Corte Inglés, en COPE, con Pilar García de la Granja, presentadora de 'Mediodía COPE'

Un proyecto en el que trabajan el Hospital Clínic de Barcelona, el 12 de Octubre, en Madrid, y la Universidad de Navarra.

Además, El Corte Inglés ya tiene a la venta en todos sus edificios productos solidarios, de los que arte del importe de su venta irá destinada a la investigación contra el cáncer de mama. Una campaña, la que pone en marcha ahora, "transversal", en la que participan "los empleados, que ayudan a concienciar con lazos rosas en la solapa, los proveedores, los clientes, que compran productor solidarios, la Asociación Española Contra el Cáncer, que trabaja de la mano de El Corte Inglés y, cómo no, las pacientes, para quienes todo se pone en marcha".