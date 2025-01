Le diagnostican cáncer de mama y el hospital de Barcelona le ofrece un tratamiento pionero para paliar uno de los efectos secundarios más famosos: funciona

Hace cosa de un año, más o menos, la Casa Real británica afirmaba que Kate Middleton, princesa de Gales, tenía que someterse a una cirugía abdominal. Se especificaba que estaría unas cuantas semanas de baja pero, lo cierto fue, que desapareció completamente del mapa público.

Prácticamente nadie la pudo ver, no asistió a ningún acto público, y hubo un gran silencio institucional. Poco a poco, la opinión pública empezó a preocuparse por el estado de Kate, y ella tuvo que salir en marzo a dar explicaciones. En un vídeo muy cuidado, anunciaba que la operación abdominal había sido un éxito pero que, en plenos exámenes médicos, le habían descubierto un cáncer.

Afirmaba, en ese mismo vídeo, que ya estaba recibiendo el tratamiento adecuado y pedía respeto por este momento de intimidad. Ahora, casi un año después, en el mismo hospital donde recibía el tratamiento, ha anunciado que ya está en remisión de su cáncer.

Llamaba la atención que ahí visitó a otros pacientes oncológicos, y una de ellas llevaba un gorro muy especial en la cabeza. Un tratamiento pionero que también se usa en España.

El tratamiento pionero que palia uno de los efectos secundarios más comunes

Se trata de un gorro hipotérmico que ayuda a no perder el pelo durante el tratamiento de la quimioterapia. Kate Middleton aseguraba que ella no lo había llegado a utilizar, pero cada vez más hospitales se suman a él, y uno de ellos es el Hospital Clínic de Barcelona.

Mari Carmin Prieto es enfermera del hospital y explicaba en qué consiste este tratamiento. “El tratamiento del frío capilar consiste en una terapia en la que aplicamos frío en el cuero cabelludo, el folículo se contrae y el tratamiento no llega hasta el mismo y podemos mantener todo o gran parte del cabello” aseguraba.

Es un gorro, literalmente, congelado, que está a una temperatura de menos 22 grados durante todo el proceso. “Nuestras pacientes son unas cracks y lo aguantan, dos no lo pudieron resistir. La zona queda como anestesiada a los 15 minutos y lo aguantan” explicaba.

“Dura, dependiendo del tratamiento que administremos, el más corto unas 3 horas y media, y pueden llegar hasta 5 horas con el gorro con el frío” decía.

Eso sí, el proceso para utilizarlo pasa por usarlo 30 minutos antes de la quimio, durante, y luego, dependiendo del tratamiento, unos 60 minutos más o hasta dos horas.

Una máquina que llegó en el 2023 gracias a la donación de una paciente anónima.

La historia de Carmen, paciente de cáncer de mama

A Carme Ferrer le diagnosticaron cáncer de mama en noviembre de 2023. Actualmente, se encuentra en la fase final de su tratamiento, pero una oferta que le hicieron en el hospital le cambió la vida: utilizar este gorro para no perder el pelo.

“Sí, me preocupaba la pérdida de pelo, cuando quedo con la enfermera y me plantean la quimioterapia y medicación fuerte, a las 3 semanas se me debería caer todo el pelo. Me plantean la posibilidad de este sistema y que con él podré conservar gran parte de mi pelo” comenzaba contando.

“Me apunto, no tiene efectos secundarios, y solo he encontrado beneficios. He podido vivir todo mi proceso con una normalidad aplastante” aseguraba tranquila.

Ahora, a punto de terminar el tratamiento, dice que ha podido conservar la mayor parte de su pelo. “No me hicieron pruebas antes, vieron que este sistema era correcto para mi caso. Duele mucho los primeros minutos, pero luego lo vives con plena normalidad y lo que sí tienes es frío” decía.

Begoña Arbulo es psicóloga oncológica del Hospital Gregorio Marañón. “La pérdida de pelo implica también el sentimiento de ver afectada la identidad y la imagen. Es nuestra primera carta de presentación, en el Gregorio Marañón utilizamos este método también” aseguraba.

“No quieren que se les mire con pena, necesitan horizonte y oportunidades. Solemos trabajar con la idea de aliarnos con el tratamiento, necesitan no perder la identidad y poder mantener la imagen ayuda muchísimo” sentenciaba.