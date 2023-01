A la espera de un retrasplante de corazón: "La vida es tirar para adelante y la operación es la esperanza"

En España se realizan de media 15 trasplantes al día. Durante 2022, se llevaron a cabo más de 5.400 trasplantes. Somos el país que más donamos y el que más trasplantamos.

Quienes se han tenido que someter a uno, ven la vida de otra manera. Celebran dos cumpleaños, el del día que nacieron y el del día que volvieron a nacer, cuando fueron trasplantados.

No todo el mundo puede decir que ha pasado por un trasplante. Pero todavía es más difícil conocer a alguien que ha vivido este proceso dos veces y que sabe que va a suceder una tercera. Nacho López, sí. Este madrileño de 39 años es ingeniero informático. Su primer trasplante llegó con 22 años, cuatro años después de descubrirle, con tan solo 18 añitos, que tenía miocardiopatía dilatada, es decir, un corazón mucho más grande de lo normal.

El trasplante de corazón se realiza cuando la esperanza de vida del paciente es inferior a un año. La situación de Nacho en ese momento era crítica según confirmaba su médico, el cardiólogo Miguel Ángel Gómez. Entró en lista de espera para septiembre de 2006 y el 4 de octubre de ese año le trasplantaban el corazón con éxito.

En ese momento no sabía que años después tendría que someterse a otro trasplante, en este caso de médula ni que tendría nuevamente después que pasar por el taller -como él dice- para cambiar de nuevo el motor que es su corazón.

Un tercer trasplante para el que ya se está preparando con las pruebas médicas que decidirán su casilla de salida en la lista de espera. "Estoy en la pre lista, me tienen que terminar de hacer pruebas y ver si es posible meterme en lista. En marzo tengo revisión y a ver si entramos en lista de espera" le cuenta a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Pese a lo pasado y lo que tiene que venir, Nacho es optimista, "y acepto lo que me da la vida. No hay que preguntarse, ¿por qué a mí?" dice con su voz profunda y pausada, ralentizada porque a veces cuesta respirar, andar, "se me hace todo un poco cuesta arriba, pero estoy bien, las mañana es lo más complicado", confiesa.

Lleva trasplantado ya más de media vida, "y lo aceptas, la vida es así, y una vez que la asumes lo ves todo mejor, que es lo me costó a mí con 18 años, pero una vez que lo asumes la vida es tirar para adelante y la operación es la esperanza".

Nacho recuerda como fue la primera vez, "el verano antes de ir al médico no podía andar más de cien metros sin cansarme, sin pararme a respirar. No podía comer, no podía hacer la digestión bien, y cuando fui al hospital me debieron ver tan mal que me metieron inmediatamente para poderme operar, estuve un mes en lista de espera".

Y cuando estás en lista de espera tienes que estar en casa, esperando, porque "te llaman y en una hora tienes que estar en el hospital. Desde que te meten en la lista de espera ya no puedes salir de Madrid, tienes que estar esperando". Esa espera se acaba cuando suena el teléfono, "la primera vez lo cogió mi madre, yo le dije '¿me estás vacilando?', lo vivía con mucha normalidad".

La vida de Nacho mejoró, pero sus problemas de salud no pararon ahí, se produce el primer trasplante, pero hay rechazo con la medicación que le provoca un cáncer de médula y un segundo transplante, "al principio había cierta cautela con la quimio por tener el trasplante, pero luego se fue a por todas".

Y la vida mejoró hasta que de nuevo surgieron los problemas. Ahora Nacho debe someterse a un retrasplante de corazón porque, ese órgano que late dentro del pecho, ha vuelto a fallar. Pero a raíz de todo lo que le ha pasado y de los antecedentes familiares -el padre de Nacho murió cuando él tenía 13 años por problemas cardiacos- han descubierto que tiene una mutación genética que es la causante de su miocardiopatía lo que ha permitido a otros familiares tratar el problema antes de llegar a tener que depender de un trasplante.

