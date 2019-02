Decir "hombre" es sexista, mejor decir "especie humana": el manual de lenguaje inclusivo de Aragón

El Gobierno de Aragón ha distribuido entre sus funcionarios un manual de lenguaje inclusivo con perspectiva de género. Ni siquiera entre los lingüistas hay unanimidad. Y las normas que recomienda a sus funcionarios en ese libro de estílo alcanzan lo esperpéntico.

Bastan algunos ejemplos. Para el Gobierno de aragón la palabra hombre es sexista. Pide a sus funcionarios que no la utilicen y que la sustituyan por varón o especie humana. En cambio mujer sí es aceptable. Nada de hablar de hombres en un genérico que aglutine a la especie humana. El Ejecutivo aragonés quiere que sus funcionarios hablen de las personas en general, del ser humano, de la población o la gente. No se queda ahí. Nada de hablar de niños. En todo caso criaturas o infantes. Lo de presos tampoco les gusta y piden que lo sustituyanmos por población reclusa. El asesor o asesora son el personal de asesoría y si quieres hablar de tu director o directora, evita ese término y sustitúyelo por el de equipo directivo. Son 60 páginas que dan para muchos ejemplos pero quédate con uno más. Pero quédate con una adaptación. Si quieres referirte a un hombre de aragón, no le llames maño. Mejor, persona maña.

Escucha la entrevista completa a Pedro Alvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española y miembro de la RAE. También autor del libro “el género y la lengua”.