Un cliente olvida cancelar su reserva en un restaurante y acaba en el juzgado: con multa incluida

No cenó pero le ha costado cara la cena. Un cliente reservó en un restaurante y después no acudió, sin cancelar esa reserva. La justicia ahora le ha dado la razón al restaurante que cobró 510 euros de penalización al cliente.

Todo sucedió el viernes 16 de julio de 2021. Aquella noche, en el restaurante Amelia de San Sebastian esperaban a 3 comensales que reservaron unos días antes. Hablamos de un restaurante que tiene dos estrellas michelín. Su gerente es Xabier de la Maza y nos explicaba en Mediodía COPE lo que pasó: "esta mesa para tres tenía una reserva, no se presentaron antes las llamadas del equipo de sala del restaurante, no las devolvieron".

Aquel viernes, el cliente se iba a alojar en el hotel donde se ubica este restaurante en plena playa de la Concha. Sin embargo avisó de que no podía ir y dijo que llegaría el día siguiente, el sábado.

Avisó en el hotel pero se le olvidó cancelar la cena que había reservado en el restaurante. "Procedimos a cargar la suma de 510 euros en la tarjeta que el cliente había puesto en el sistema de reservas, no corresponiendte a 170 euros por cabeza" explicaba el gerente.

La confusión del cliente sin poder negociar

Cuando el cliente llegó al hotel pidió si podía cenar aquella noche de sábado o la del domingo. No entendía el cargo de 510 euros que habían hecho en su cuenta.

Hemos podido hablar con él, es de Bilbao, pero prefiere no dar su nombre: "No se me ofreció el comer otro día, lo propuse yo y me dijeron que estaba completo, les dije que el sábado, estaba completa, luego el domingo y dije 15 días después y me dijeron que tampoco" explicaba.

Algo que niegan desde el restaurante, porque aseguran que sí le ofrecieron un cambio que él no quiso aceptar: "negociamos con ellos la posibilidad de cambiar su comida a quince días después, y se negó. Se cerró en banda" contaba el gerente a Mediodía COPE.

Xabier, el gerente de este restaurante nos cuenta que la reserva de la polémica estaba hecha para el último turno de la noche por lo que no pudieron sentar a nadie en su lugar. "Teníamos el bogavante, el limón, todo preparado al milímetro porque lo hacemos semanas antes cuando tenemos reserva. Si no viene, no se le vende a otro cliente ni se congela, es un desperdicio".

Una multa que se resuelve en los tribunales

El cliente lo que no entiende es que le cobraran el 100% de lo que costaba el menú, por eso fue a los tribunales. Dice que el restaurante no sufrió un perjuicio como el que cuentan. "Es más, me gusta mucho la cocina, eso no se tira de un día para otro y te aguanta perfectamente. Lo que dice que tiró, tendrá que acreditarlo" contaba a Mediodía COPE.

Este cliente acudió a la justicia y ahora, el Juzgado de primera instancia número 2 de San Sebastian le ha dado la razón al restaurante. Ha dicho que esa penalización es correcta y legal.

En este restaurante dicen que la política sobre sus reservas están muy clara especificada en su web. A la hora de hacer la reserva, estás aceptando que si no la anulas y no te presentas, te enfrentas a una penalización. "En esa política de reservas estás estructurando lo que puedes ofrecer, y sirve para que tu equipo sepa también trabajar con fluidez" aseguraba el gerente.

El cliente admite que se equivocó aunque cree que la sanción no se justifica: "asumo que me he equivocado no llamando y que tengo que pagar una indemnización, pero que sea tan brutal...Hay que acreditar esos daños que dicen que sufrieron" contaba.

La sentencia del Juzgado de primera instancia, que le ha dado la razón al restaurante en esta penalización, no marca jurisprudencia. Tampoco se puede recurrir por estar ante una cantidad inferior a 3.000 euros.