¿Debería España implantar la propina americana en los bares? ¿Por qué interesa al Gobierno?

Tú imagínate que llegas a un bar, te pides tu cocacolita y tu tapa de bravas. O te pegas un homenaje. Y ahora llega la cuenta y son 5 euros por cerveza, y no estás en Madrid. Algo ha pasado. Revisas: ves el IVA, la suma total... “¿Esto que es?”. Un 20% de propina al camarero. Y tú no has dicho nada, viene incluido porque sí. Algo típico en Estados Unidos, pero no en España, al menos hasta ahora.



Porque ya varios locales tanto de Madrid como de Barcelona están incluyéndolo. Eso sí, que no te creas tú que estás obligado a pagarlo. Algunas organizaciones de consumidores, como FACUA, advierten de que no es obligatorio pagar propina. Eso sí, puede que te pongan mala cara. Avisan también de que puede ser un método de los empresarios para pagar menos a los camareros.



Y aquí te vamos a resolver dos dudas. La primera: ¿es legal que propongan a los camareros que parte del salario lo cobren de estas propinas? Y la segunda: ¿A quién le interesa esto? A empresarios, puede, a camareros, depende. Pero ojo, al Gobierno.









¿Es legal pagar el sueldo de los camareros con propinas?

Eduardo Armas, profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat Abat Oliba CEU, señala al artículo 26 del Estatuto de Trabajadores. Ahí se dice que el sueldo de un trabajador está formado por su salario base y sus complementos, entre lo que se incluye propinas. Entonces, el empresario lo usa para dos cosas: o para convencer a gente para que trabaje ahí (prometiendo grandes propinas) o para llegar al salario mínimo de convenio.



Y ahí es donde se quejan desde organizaciones de consumidores que se utiliza para pagar lo que el dueño del bar no quiere. La recomendación, asegurarse por contrato que el empresario pone de su bolsillo si no llegan las propinas. Y bueno, en el caso de posibles jugarretas tales como contratos a media jornada que en realidad son jornadas completas con promesas de altas propinas, en ese caso, la recomendación es clara: a denunciarlo a Inspección de Trabajo.









Por qué interesan las propinas al Gobierno

Pero, ¿qué tiene que ver el Gobierno en todo esto? Según los mismos expertos, las propinas exigen al empresario declarar esos complementos a la Agencia Tributaria para que tributen por IRPF. Esto viene a significar, básicamente, que si el 100% de las propinas se declaran, es más dinero para Hacienda. Más dinero para Haciendo es más dinero para el Estado. Más recaudación. Como explica el profesor del CEU experto en derecho laboral, registrar las propinas en la cuenta “para la Agencia Tributaria es una genialidad”.