El Chojín revela lo que le dijo la Reina Letizia tras rapear una canción suya

El rapero El Chojín entra, este miércoles, en los micrófonos de 'Mediodía COPE' para hablar sobre el rap que se atrevió a improvisar la Reina y del que es autor.

Atreverse con este género es complicado y asegura que le parece "muy inteligente por su parte. Lo importante de esto es intentar poner el foco en la normalización de la asistencia de los problemas de salud mental. No tenía ni idea. Lo que pasó al principio es que me sonaba lo que estaba diciendo. Me puse a pensar de qué poeta se trataba. Hasta que dije, si esto es mío. Fue una sorpresa. Esto no te lo puedes esperar".





"¿Cuántos reyes en la historia de la humanidad han citado a un rapero alguna vez?", se pregunta, visiblemente sorprendido, El Chojín.

El rapero pudo hablar después con ella, y asegura que "hablamos fundamentalmente de esto. De la salud mental y la necesidad de que los profesionales tengan las herramientas y sea menos tabú. También hablamos de música, arte, lo que nos gusta y lo que no. Me pidió que no contase algunas cosas". Escucha aquí la entrevista al completo de El Chojín en 'Mediodía COPE'.

El Chojín es afrodescendiente. Su padre nació en Guinea Ecuatorial y ha vivido "en una sociedad que no me ha aceptado como uno de los suyos. Me sentí identificada con la gente negra que decía lo que pensaba. A partir de ahí, entras siendo muy pequeño y con 46 años sigo aquí. Siempre he vivido del rap".

En esta música, hablan de temas sociales y de la situación económica. "Tuve una conversación con Aute. Él decía que si hubiese nacido en mi año utilizaría en vez de la guitarra, pues el micrófono con una mano", explica.





¿El rap se aprende, se entrena? "Sí, claro. Ocurre en cualquier profesión. Se tiene que entrenar. Cada uno tenemos nuestro estilo. Somos muchos. En mi caso, intento centrarme en el mensaje y en lo que quiere decir. Y vestirlo de algo que sea atractivo para el oído. En cómo lo haces para que el oyente lo reciba con ganas", afirma El Chojín en 'Mediodía COPE'.

Su trabajo, insiste, es intentar "engatusar al oyente". Impartía clases en colegios y universidades. Era interesante, a su parecer, saber lo que querían expresar y denunciar los jóvenes. "A veces no les escuchamos. Les decimos que tienen que callar y con el rap se lo damos, se basa en la palabra", concluye.

