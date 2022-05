Cecilia Pilar: "Nos hemos vuelto insensibles al hermano que pasa hambre"

A falta de ratificación por la Conferencia Episcopal, Manos Unidas ya tiene nueva presidente después de tres años de Clara Pardo al frente de la organización. Se trata de Cecilia Pilar Gracia, licenciada en Geografía e Historia, que ha sido elegida en primera votación por la Asamblea.

"Es mucha responsabilidad porque tomar el testigo es mucha responsabilidad", ha dicho la nueva presidenta de Manos Unidas en 'Mediodía COPE'. "Esta organización cuenta con 72 delegaciones diocesanas por toda España y 500 comarcales, con sus delegadas y voluntarios que tienen un gran valor".

"Las cifras del hambre han crecido mucho. Han llegado a casi 811 millones de personas", ha señalado Cecilia Pilar. "Con la pandemia y la guerra de Ucrania se baraja la cifra de 280 millones de personas que no saben que comer mañana. Una cifra terrible".

"Hay lugares del mundo donde no cae una gota de agua desde hace dos años y no hay cosecha ninguna", ha dicho en COPE la nueva presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar. "Hay un montón de conflictos armados terribles, porque parece que Ucrania nos cae más cerca, pero no hay que olvidar que en el Cuerno de África también son nuestros hermanos, que tienen nombres y apellidos y que tienen hambre".

Por último, Cecilia Pilar, se ha referido a los retos que tiene por delante la nueva organización: "Queremos luchar contra la indiferencia. Nos hemos vuelto absolutamente insensibles al hermano que pasa hambre. Tenemos que luchar contra ese muro proque si no la desigualdad va a seguir creciendo y, con ello, el hambre".

Manos Unidas tiene su origen en la Campaña contra el Hambre, una iniciativa que nació en 1960 de un grupo de mujeres de la Acción Católica Española, haciéndose eco del llamamiento de la FAO para acabar con el hambre en el mundo. Es solo una de las herramientas que tiene la Iglesia en España para luchar contra la pobreza que sufren los pueblos más excluidos del planeta.

Manos Unidas es una organización tradicionalmente femenina y todas sus presidentas han sido mujeres.