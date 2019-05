Así se está implantando el nuevo registro horario en España

Hoy ya ha entrado en vigor el registro horario. Es la manera con la que el gobierno pretende acabar con las casi tres millones de horas extras que los trabajadores se echan a la espalda cada año. Hoy es el primer día que está funcionando y de momento son muchas las dudas que hay con este tema. No es lo mismo trabajar en una oficina que tele trabajar, por ejemplo, al que cada vez se apuntan más personas. Ni es lo mismo las horas que pasas en la oficina que las horas trabajadas. Porque claro ¿un profesor de autoescuela cuando deja a un alumno y va a recoger a otro está trabajando o sólo es transporte a su puesto de trabajo?

Por eso hoy en Mediodía COPE queremos saber cual es la realidad de lo que está sucediendo en las calles. Darle la voz a los protagonistas y por eso vamos a hablar con tres profesiones distintas para los que su horario no es el típico. A la primera persona que te vamos a presentar es a Ana López, es comercial y autónoma. Ana trabaja con dos personas más a las que tiene contratada y está usando el registro desde hace una semana para ir familiarizándose con este sistema "nosotros echamos más horas que un reloj pero no sabemos como computarlas. Empezamos a una hora pero depende del cliente o de como sea el trabajo".

Este es uno de los testimonios de las personas que están usando el registro horario que hoy ha entrado en vigor. En Mediodia COPE estamos haciendo un recorrido por distintos puestos de trabajo para ver como se están organizando y ahora hablamos de algo que nos apetece mucho a esta hora, de la comida. Hablamos del sector hostelero. Festivos, fin de semana y horarios muy difíciles que implican un esfuerzo muy grande con horarios muy difíciles: "dudas tenemos, de momento lo estamos haciendo a mano. Pero claro, el personal que come aquí, están en su descanso pero no salen de su lugar de empleo ¿cómo lo contabilizamos?, nos explica Olga Sureña, dueña y camarera del Cafe del Arte en Madrid.

Pero hay gente que no pisa la oficina y no porque se libren si no porque trabajan desde casa. Es una de las opciones de trabajo que cada vez eligen más personas sobre todo en sectores digitales. Este tipo de trabajo suele ser, a grandes rasgos, una persona con un ordenador y un móvil. ¿Tiene que desplazarse a la oficina para fichar? Este tipo de trabajo suele ser por objetivos más que por horas y se organizan su propio horario. Para contarnos como tiene previsto hacerlo nos atiende ya Ana Ribas que se dedica a preparar y dar cursos, la primera parte en casa la segunda acudiendo a donde le toque: "como autónoma hay días que no trabajo porque no tengo ningún proyecto y luego si me sale trabajo las horas que tenga que trabajar".