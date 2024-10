Ana Finat puso a prueba a Dios con una petición muy especial: "Mi matrimonio y mi fe estaban en punto muerto"

Algo que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez es eso de que 'no hay mejor regalo para un hijo que un hermano' y ésta una máxima que Ana Finat, nuestra invitada en 'Mediodía COPE', ha tenido muy presente en su vida y también en la de sus hijos.

Ana, quien ante todo se define como 'madre y esposa', vivió una infancia que ella define como “muy feliz” en el campo junto a su hermana Casilda, rodeada de naturaleza, de animales y de una familia muy grande que le inculcaron, a ella y a su hermana los valores cristianos.Sin embargo, la rebeldía de la adolescencia irrumpió con fuerza y los recuerda ahora, con perspectiva, como unos años desordenados. A los 20 años se quedó embarazada, sin esperarlo, tras llevar un año de relación con el que por aquel entonces era su novio y ahora es su marido. Se casaron y los primeros años fueron de inmadurez, venían de una relación inestable y continuó un tiempo.

Sin saber muy bien por qué, se animó a participar junto a su marido en unos retiros espirituales: 'Seminarios de vida en el espíritu', y en ese momento cambió todo. “No tenía ningún tipo de inquietud interior, fue un matrimonio influencer muy metido en redes los que nos hablaron a mi hermana y a mí de este retiro. A mi hermana Casilda le impactó el testimonio y me apuntó a mí y a mi marido. Llegué con una imagen de Dios muy impersonal, como un Dios castigador que vive para fastidiar pero en el retiro tuve un encuentro con él y descubrí su amor. Era todo amor, misericordia y perdón. Me hizo ver lo valiosa que era y cuánto me quería. Me robó el corazón, salí de ahí totalmente enamorada de él", afirmaba nuestra invitada.

De alguna forma, la recién estrenada escritora puso 'a prueba' a Dios en esa ocasión y le pidió que 'arreglase su matrimonio',a lo que Ana ha añadido que “Estaba inmersa en el trabajo. Había aparcado a mi familia y mi matrimonio, como mi fe, estaban en punto muerto, y eso fue lo que le pedí”.

Ahora, Ana Finat, ha plasmado todo eso que le ocurrió en un libro testimonial que llevar por título 'Cuando conocí al Dios amor' en el que afirma que vivimos en una sociedad vacía cuando nos alejamos de la fe. “El hombre está hecho por Dios para el cielo, buscamos una plenitud y si no lo tienes, te embarga una sensación de vacío. Cuando consigues el poder, la fama y la riqueza, el sentimiento de vacío continúa. Al final, lo único que llena el corazón de las personas es el amor de Dios, lo tengo claro.”, añadía la autora de 'Cuando conocí al Dios amor'.

Su melliza ,Casilda Finat, siempre ha sido una persona muy importante, incluso comparten trabajo y también ha influido mucho en su camino hacia la Iglesia, en su acercamiento a la fe. “Siempre digo que ha sido como mi ángel de la guarda, siempre me ha cuidado y siempre me ha protegido. Es la mitad de mí misma”.

Ana ha aprovechado esta oportunidad para contarnos cuál es la relación que ahora, tras años redescubriendo la fe, tiene con Dios. “Cuando tienes el amor de Cristo en el corazón y cuando le sigues, nos enseña a entregarnos a los demás y eso es lo que nos llena y nos hace felices. Te da una mirada de misericordia hacia los demás y hacia uno mismo. Ese amor, lo transforma todo”, finalizaba nuestra invitada.