Ana, la anciana que conoció el mar a los 78 años

Hay historias y vidas que nunca dejan de sorprenderte. El mar es uno de los espectáculos más bellos e impresionantes que nos ofrece la naturaleza. Embarga todos los sentidos. Ana es una mujer de 78 años que, a pesar de vivir sólo a 35 kilómetros de la playa, nunca en su vida había podio acercarse y disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque Ana ha dedicado toda su vida al trabajo en el campo y al cuidado de su familia, y nunca encontraba el momento.

Pero el momento llegó gracias a Antonio, el enfermero que la cuida. Y es que Ana lleva ocho años internada en una clínica de Murcia por sus problemas de obesidad y diabetes. En uno de esos días de curas y cuidados, Ana le comentó a Antonio que nunca había visto el mar y que era un deseo que quería cumplir. Así, su enfermero se puso en contacto con la Fundación Ambulancia del Deseo y todos se pusieron manos a la obra.

Laura Jugüera es la voluntaria que la acompañó a San Pedro del Pinatar y nos ha contado este viernes en 'Mediodía COPE' que Ana no se imaginaba que no sólo iba a ver el mar, sino que también se iba a bañar en él. "Ella comentaba 'ay qué fría. Aquí no me duelen los huesos. Esto es gloria bendita'. Su cara y su sonrisa eran impagables", ha dicho en la entrevista.



Ana cumplió su sueño, y por un instante, una actividad tan cotidiana para muchos de nosotros supuso para ella todo un universo de sensaciones que la transportó a otro mundo.