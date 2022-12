Alcalde de Quintanar del Rey en 'Mediodía COPE': "El padre, trabajador y humilde, no lo puede asimilar"

En Quintanar del Rey se respira este viernes horror y tristeza. Pena por haber perdido a dos de sus vecinos, las pequeñas de 9 y 11 años asesinadas por su madre, Paola, agente de la Guardia Civil que decidió acabar con su vida y las de sus hijas, la noche del miércoles, dato que aún no está confirmado y que determinará la autopsia que les han practicado a madre e hijas en el Anatómico Forense de Cuenca.

En el acuartelamiento de la Guardia Civil aún no superan la conmoción porque la agente no presentaba ningún síntoma que pudiera hacer pensar que pudiera llevar a cabo un hecho semejante.

Las banderas ondean a media asta en el cuartel y en el Ayuntamiento de la localidad conquense, donde se vive el primero de tres días de luto oficial, no conciben este suceso tan irracional.

"El día ha amanecido como cualquier otro día, pero con la sensación entre la gente de que algo no es normal, de que falta algo, de que las cosas no son lo racionalmente que deben de ser. La actividad sigue su curso normal, así debe ser, pero noto que la gente tiene apatía, de que las cosas no son racionalmente normales", dice en Mediodía COPE el alcalde de Quintanar del Rey Martín Cebrián.

"Es un municipio pequeño y es una familia muy conocida, trabajadora y humilde", afirma el regidor municipal que subraya repitiendo varias veces que "nadie se lo podía esperar, no había ningún dato que sirviera de alarma, nada, nada. Era una persona normal y cumplía su trabajo y los perfiles psicológicos los tenía superados porque llevaba un arma de fuego y nadie se lo esperaba" dice refiriendose a la agente de la Guardia Civil que mataba a sus hijas y después se quitaba la vida con su arma reglamentaria.

Al ser un pueblo pequeño, de unos 8.000 vecinos, el alcalde conoce prácticamente a todos, aunque sea de vista, pero no era el caso por la actividad profesional de la parricida, "conocía a Paola y conozco al padre y conozco a los abuelos y es un hecho lamentable, nadie quiere que pase esto, esas dos criaturas que no tenían culpa de nada", dice Martín Cebrián al referirse a las niñas.

Sobre cómo se encuentra el padre -cada vez cobra más fuerza que la madre decidió matar a sus hijas para hacer daño a su exmarido que se oponía a que se llevara a las niñas a Algeciras, ya que había pedido traslado de destino a su ciudad natal-, el edil detalla que no ha podido hablar con él, sí con familiares, "he hablado con miembros de la familia paterna, con una hermana. Todavía no lo tienen asimilado, no nos podemos imaginar la situación por la que están pasando, la soledad sin poder ver a esas criaturas. No saber qué hay. Solo una familia que haya pasado por esa situación puede entender esto".

El Ayuntamiento ha puesto apoyo psicosocial para los compañeros de colegio de las niñas, "se puso en marcha para apoyar a los niños del colegio y habrá un acto con suelta de globos, nada hará volver a las niñas, pero haremos algo para que no se las olvide" ha concluido Martín Cebrián.