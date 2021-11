Pilar G. Muñiz: "Vamos a ver si el dichoso virus no nos vuelve a dar las Navidades"

Audio

Ojo a los datos de la pandemia que vamos a ver si el dichoso virus no nos vuelve a dar las Navidades. Europa vuelve a las restricciones y aquí en España -a la espera de lo que diga hoy Sanidad- los casos y la incidencia siguen aumentando. Es cierto que el porcentaje de personas sin inmunizar en España es mucho menor que en el resto de países europeos. Hablamos de un 11% de la población diana los que tienen más de 12 años y que, por lo tanto, pueden vacunarse pero no lo han hecho. Eso son -más o menos- 4 millones y medio de personas.

Es un porcentaje -como digo- relativamente bajo pero que no se mueve. Es decir, esos 4 millones y medio de españoles que han decidido no vacunarse no parece que vayan a cambiar de opinión a pesar de que el 70% de los ingresados en UCI en hospitales españoles son personas sin vacunar.

Hoy sabremos qué cifras nos deja la pandemia tras el fin de semana y dónde nos sitúa la incidencia que el viernes cerró en 71 casos por cada 100.000 habitantes. Esto va subiendo, lentamente, pero subiendo.

De momento ya hay CCAA que han confirmado datos por su cuenta como el País Vasco que tiene una incidencia de más de 150 puntos. Mañana martes conoceremos qué medidas toma el gobierno vasco para intentar contener el virus en los municipios más afectados como Astigarra –en Guipuzcoa- donde un brote en un colegio ha provocado que el municipio tenga la peor incidencia del país con más de 1.100 casos de incidencia.

Galicia, por su parte, espera la autorización judicial para exigir el certificado COVID para entrar en hospitales sin descartar más medidas de aquí a la Navidad. Mientras Castilla y León y Navarra estudian si pedir ese documento para entrar en espacios cerrados.

Esta última, Navarra, es la comunidad que peor está. Se encuentra de nuevo en riesgo alto con una incidencia de 200 casos. También es verdad que es la comunidad que más pruebas COVID sigue haciendo, casi el doble de la media nacional. Y eso que con vacunación, la comunidad foral está por encima de la media nacional, ronzando el 90%. Una situación muy similar a la del País Vasco que también tiene una tasa de vacunación que supera la media y sin embargo afronta una subida de casos llamativa.

Por cierto, desde hoy empezarán a ser convocadas los dos millones de personas que fueron vacunadas con JANSSEN, la vacuna monodosis. Es un pinchazo de refuerzo, que se pondrá con PFIZER o MODERNA.

No podemos bajar la guardia si no queremos que esto se dispare de nuevo y vuelvan las restricciones, como está pasando en Europa. Hoy Austria empieza a confinar a los no vacunados. Qué no quisiste ponerte la vacuna, pues sólo vas a poder salir de casa para lo fundamental ir a trabajar, a comprar o al médico. Allí en Austria un 35% de la población no se ha vacunado... Enseguida vamos a hablar con un español que nos va a contar cúal es la tensasituación que se vive hoy en este país.

Todo esto en un día en el que en Berlín, en Alemania, empiezan a pedir el pasaporte COVID para entrar en restaurantes, bares y museos. En Holanda ya no funciona el ocio nocturno y bares y comerdios deben cerrar a las ocho..Francia vuelve a a imponer la mascarilla obligatoria en todo el país, Gibraltar, ha prohibido directamente las fiestas navideñas. Y muy preocupante el dato de Rusia que ha registrado 1.211 fallecidos en la última jornada. En fin, con este panorama volvemos a echar mano del refranero con aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar... Ya sabes cómo termina, ¿no? Pues lo dicho...nos toca ser muy muy prudentes.