Pilar G. Muñiz sobre el calor: “En puntos del sur han tenido el 'sueño de una noche de verano' en primavera”

En muchos puntos del sur de España esta madrugada han tenido “el sueño de una noche de verano” pero en plena primavera.

No es normal que un 28 de abril se hayan mantenido temperaturas por encima de los 20 grados en varios puntos de Andalucía y Extremadura en plena madrugada. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología toda esta situación se acaba hoy. Mañana sábado, ya en pleno puente, tendremos lluvias en la mitad norte de la península (incluso tormentas) y abudarán los nublados en el resto.





Las temperaturas van a bajar bastante y el domingo seguirá está tendencia. Esto si que es propio de la primavera... los constantes altibajos en los termómetros. Lo que nos ha pasado por encima durante esta semana, técnicamente, NO ES una OLA de CALOR. Para que fuera así tendríamos que haber tenido 3 días consecutivos con temperaturas extremas y en este caso no han pasado más de dos días (ayer jueves y hoy viernes) en los que se hayan rondado los 35 - 40 grados. Lo que sí hemos tenido es una masa de aire africano que ha generado un episodio de calor impropio de esta época del año, totalmente anormal.

De hecho, durante estas horas se están batiendo records de temperatura en un mes de Abril. En la tarde de ayer Cordoba registró 38,8 grados y En este Mediodía acabamos de estar en un colegio cordobés para ver cómo se están adaptando los alumnos a estas temperaturas.





Inmaculada es una de la mamás de este colegio. Ahora mismo están usando una máquinas, que sin ser aire acondicionado consiguen el refrescar el aire. Si no, sería imposible dar clase. Esta situación de record en Córdoba, se ha repetido por todo el interior de Andalucía o de Extremadura y hoy por ejemplo se espera que sea la región de Murcia la que bata su record. Pero no son los único sitios... en Madrid también se ha superado la temperatura máxima para este mes y lo mismo ha pasado en ciudades como Ávila dónde no están para nada acostumbrados a tener 30 grados en pleno abril.





Donde se están librando de este episodio de calor es en la costa cantábrica, en Santander o Gijon, pero por lo pelos, porque en ciudades no muy lejanas como Burgos o Vitoria también se rodan los 30 grados a esta hora...





Mañana, como dígo... volveremos a la primavera en buena parte de España.