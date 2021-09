Pilar García Muñiz, sobre los bebés intercambiados de Logroño: “¿Cómo se pueden medir los abrazos perdidos?”

Audio

Imagina por un momento que un día, de repente, con 15 años te das cuenta de que tu vida, la vida que has vivido hasta entonces, no es la que creías. La que tú pensabas. Imagina que en plena adolescencia, a los 15 años, descubres que todo este tiempo has estado viviendo una vida que no era la tuya. Un error humano en un hospital, un descuido, un despiste y terminas con unas padres que no son tus padres, en una casa que no debía ser tu hogar y en un lugar equivocado. Estás viviendo la vida de otra persona.

Esta historia increíble de vidas cruzadas, más propia de un culebrón, de una telenovela, ha pasado en realidad. Y ha pasado en España. En La Rioja. En un hospital de Logroño, un día, de 2002 alguien comete un error y cambia a dos bebés. Dos niñas recién nacidas.

¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo es posible? La consejería de Sanidad de La Rioja dice que se trata de un error humano. Todo ocurrió en el hospital ya derruido de San Millán, en Logroño, cuando dos niñas vinieron al mundo el mismo día con solo cinco horas de diferencia. Las dos nacieron pequeñitas. Con muy poco peso. Pesaban tan poco que las dos tuvieron que pasar por la incubadora. Y ahí llegó después el error humano. Fueron entregadas cada una de ellas a la familia de la otra. Terminaron en las brazos de unas padres que no eran los suyos.

Cada una de las niñas vivió la vida de la otra a menos de un kilómetro de distancia. Una tuvo una infancia feliz. Sin problemas económicos. La otra, sin embargo, acabó por error con una familia desestructurada. Su vida no fue tan fácil. Nunca vivió con las padres a los que la entregaron y acabó viviendo con su abuela que la crió. Bueno, en realidad es la abuela de la otra chica. Hace cuatro años, cuando la chavala tenía 15, la abuela demandó al supuesto padre porque no se hacía cargo de ella… La cosa terminó en los juzgados con una prueba de ADN que destapó el tremendo error. Ese hombre no era su padre.

Ahora una de las chicas, que hoy tienen 19 años, pide más de 3 millones de euros a la consejería de sanidad por daños y perjuicios pero el gobierno riojano le ofrece 215.000 euros mientras que la otra chica todavía no se ha pronunciado ni ha denunciado el caso. José Sáenz Morga es el abogado que ha interpuesto la demanda.

Pero, ¿y por qué 3 millones? ¿Por qué no cuatro, o uno, o medio? ¿Cómo se pueden medir los abrazos perdidos? ¿Cómo cuantificar los daños morales? ¿Se puede recompesar con dinero? Cuando un error en el hospital, un error humano cambia tu destino y decide que tu vida sea otra muy distinta de la que tendría que haber sido.

Y otra pregunta que nos hacemos es si esta historia tan increíble podría volver a pasar. ¿Se repetiría hoy en día? Begoña las Heras supervisora de partos del hospital de Logroño cree que es muy complicado que en la actualidad se produzca un error humano de estas dimensiones.

Con los protocolos actuales ahora es casi imposible que se repita una historia tan increíble como ésta, pero imagínate el trauma de una chica que toda su vida ha vivido sin saberlo cerca, muy cerca de su familia biológica. A menos de un kilómetro.