Pilar G. Muñiz, sobre los precios: "Bajan los frutos secos. Al menos nos da para pipas"

Seguro que no nos coge de sorpresa, el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha confirmado una subida de los precios de un 5,4 % ¿Qué significa?, significa que esta mañana te has levantado y el gas que consume tu caldera a la hora de ducharte te lo cobran más caro. Lo mismo ocurre con la electricidad del microondas donde te has calentado el desayuno y con la luz que has encendido para abrocharte la camisa. Se ha cobrado hoy casi un 63 % más cara que hace un año.

También ha subido la leche que compraste esta semana porque al ganadero le han subido los costes de explotación, que son más caros porque ha subido la producción por el precio de la luz y del transporte. Significa también que cuando te has montado en el coche para ir a trabajar, el gasoil que has consumido te ha costado un 30% más que hace un año. Si es gasolina, el incremento roza el 63%.

Cuando acudas al restaurante te van cobrar el menú un poco más caro porque los productos también han subido para el dueño del bar. Y si al salir del trabajo has hecho planes para ir al cine o al teatro, habrás notado que el ocio y la cultura también se han encarecido. Casi todas las actividades que hacemos en el día a día nos cuestan un poco más y a esto es a lo que pone cifras el IPC.