Marta Ruiz: "El Supremo corta de cuajo la estrategia de Batet"

El Supremo corta de cuajo la estrategia de Batet y además con pocas palabras lo que refleja que la cuestión es bien simple y evidente por mucho que se intente revestir de todo lo contrario. El juez Marchena, que es quien preside la sala segunda del Supremo y juzga a la cúpula independentista, le ha dicho a Batet que es la mesa la que tiene que decidir sobre la suspensión de los diputados presos, y lo tiene que hacer en aplicación del reglamento en cuyo Artículo, 21.1 se recoge claramente que el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes si hay auto de procesamiento firme, en este caso por rebelión, y se hallara en situación de prisión preventiva, que es el caso de Junqueras, Rull, Turull y Sánchez.

En el escrito el juez le recuerda a Batet que ya dijo en su momento, en un auto del 14 de mayo, cómo se debía proceder y que no le corresponde al Supremo sino a los letrados de la cámara elaborar informes a tal efecto. Vamos, básicamente, que no pase una pelota que no corresponde a nadie más que a la mesa que ella preside. Si fuéramos ingenuos pensaríamos que quizás no lo sabía pero es que Batet es profesora de Constitucional y de derecho y autos sabe un rato. A esta hora está reunida la Mesa del Congreso, los representantes del PP y Ciudadanos llegaban a la cita exigiendo la suspensión inmediata de los diputados presos. Ignacio Prendes de Ciudadanos es vicepresidente tercero: "No se pueden aceptar más dilaciones, más tardanzas porque esto está perjudicando gravemente al poder legislativo. Que se aplique el reglamento y que no se interfiera tampoco en ningún otro poder del Estado que no precede en este caso".

Y en este Mediodía COPE te contamos la imagen de un hombre, Pablo Ibar, respirando porque puede tener otra nueva oportunidad. Este español, condenado por un triple asesinato en Florida en 1994 y que estuvo 16 años en el corredor de la muerte, se ha librado de la pena capital, el jurado ha decretado para el cadena perpetua tras el cuarto juicio que ha afrontado. La familia deja claro que van a seguir luchando.