Marta Ruiz: "La salida estaba clara y bien señalizada. Los diputados presos ya han sido suspendidos"

La salida estaba clara y bien señalizada pero querían hacer ver que no había luz suficiente. La Mesa del Congreso ha suspendido a Junqueras, Rull, Turull y Sánchez, son los cuatro diputados que están en prisión preventiva. La presidenta de la Cámara, Batet llegaba a la reunión con un informe de los letrados de la Cámara en el que se instaba a suspender a sus señorías en base a la ley de enjuiciamiento criminal. El texto establece bien claro que ante procesamiento firme, en este caso por rebelión y en situación de prisión preventiva la suspensión debe ser inmediata. Además se recuerda que ya hubo precedente en el Parlamento Autonómico Catalán. Hay quien cree que Batet intentó dilatar los tiempos pasó la pelota al Supremo y el alto tribunal la devolvió en menos de 24 horas y 48 horas después, y antes del domingo electoral, los diputados encarcelados están suspendidos por cierto que Unidas Podemos ha votado en contra de esta suspensión.

Y Theresa May dice adiós. El 7 de junio dejará de liderar el Partido Conservador y el cargo de primera ministra. Era una adiós esperado, un adiós doloroso: "En brece dejaré un cargo que ha sido el honor de mi vida, la segunda primera mujer primer ministra pero no la última, lo hago sin malo intención y con una enorme y permanente gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo".

May hacía grandes esfuerzos para no romper a llorar y transmitía un dolor que también están experimentando los británicos con familias divididas a causa del Brexit, que es lo que ha acabado con May. Una desconexión aplazada al 31 de octubre y que ha sido fruto de un referéndum ganado por los pelos y tras una campaña llena de noticias falsas reconocidas por los euroescépticos cuyo partido más representativo, el UKIP, es favorito en las elecciones europeas que ya se están celebrando.