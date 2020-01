Marta Ruiz: “Robles ha respaldado al Rey 24 horas después del silencio de Sánchez”

Audio

Pedro Sánchez saldrá investido presidente del gobierno. La verdad que la lógica no deja espacio a otra posibilidad aunque el futuro gobierno de coalición sea fruto de lo todo lo contrario a lo lógico. Pero después de cuatro elecciones en cuatro años, de dos investiduras fallidas de Pedro Sánchez, pues oye, en el PSOE como que no van dormir tranquilos hasta que mañana no se recuenten todos los votos. Tanto es así que sus diputados han recibido el consejo de dormir esta noche en Madrid por si las moscas no vaya a ser que con la operación retorno y la vuelta a la normalidad no lleguen a la hora prevista. La votación no serás antes de las 12:45h, antes, escucharemos de nuevo al candidato Sánchez y a los portavoces de los partidos.

Todo lo vas a poder seguir en directo aquí en COPE, programación especial con Herrera, Expósito, Fernando de Haro y nosotros, los de Mediodía COPE, desde el Congreso. Sánchez será investido presidente por 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Después de un debate plagado de subidas de tono, con dos bloques claramente enfrentados y con un candidato que depende de las abstención de ERC y Bildu.

El silencio de Sánchez ante las palabras de Aizpurua, la diputada de Bildu, una formación que no condena los asesinatos etarras, acusando al rey, al jefe del estado, del autoritario por la respuesta que dio ante la declaración unilateral de independencia, ha encontrado hoy respuesta en el discurso del Rey por la Pascua Militar en el que ha agradecido a las fuerzas armadas su entrega a España y a la Constitución. Lo ha dicho el rey en presencia de Sánchez y de la Ministra de Defensa que hoy ha dicho lo que ayer debió decir Sánchez: “No es una fórmula tradicional sino la mejor expresión de unos sentimientos sinceros hacia vuestra Majestad que nacen del aprecio y respeto profundo”, decía.

Y en Mediodía Cope vamos a mirar a Venezuela donde han pasado una víspera de Reyes atípica, aunque la verdad, que los venezolanos ya deben estar curados de espanto, lo que no quita que sigamos denunciando los atropellos del régimen de Maduro que trata de ganar con la fuerza la legitimidad que no obtiene en las urnas. Y el último episodio lo hemos visto en la Asamblea Nacional, el parlamento legítimo, rodeado ayer por el ejército para evitar el acceso de los diputados de la oposición y así frustrar la reelección de Guaidó como presidente de la cámara.

Fue un diputado opositor disidente y acusado e investigado por corrupción, Parra quien fue elegido en una sesión totalmente fraudulenta, la mayoría de los diputados se trasladaron a la sede de un periódico, el nacional, para poder votar en libertad y respaldar a Guaidó.