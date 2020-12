Marta Ruiz: "Nunca un discurso del Rey había generado tanta expectación"

Audio

Un día de Nochebuena, una Nochebuena bien diferente, sin duda.

Y seremos afortunados aquellos que al menos podamos disfrutar de un pequeño reencuentro con nuestros seres queridos.

La pandemia nos tiene a raya, y nos ha dejado el dolor de muchas ausencias y una crisis económica que nos va a acompañar aún durante un tiempo.

Sin duda, a todo eso hará referencia el rey Felipe VI en su tradicional discurso de esta noche. A las nueve de la noche lo vas a poder seguir en Cope y Cope.es.

Esta es una de las tradiciones que se mantienen pero este año también se espera que sea diferente al menos por la expectación que genera. No ha sido un año fácil para el monarca. Su padre, Don Juan Carlos está siendo investigado por la Fiscalía del Supremo por sus cuentas en el extranjero. El rey emérito, como adelantó Carlos Herrera en Herrera en Cope, no ha regresado de Abu Dabi para Navidad. Don Felipe ya puso cortafuegos: renunció a la herencia de su padre y le retiró el sueldo público, pero la campaña desde la izquierda más radical y desde el independentismo se ha activado en las últimas semanas exigiendo, reclamando al Rey que en su discurso de esta noche censure las presuntas prácticas irregulares de su padre. ¿Habrá o no habrá referencia?

En la Cadena Cope te estamos contando que desde la Moncloa, donde se da antes el visto bueno, han calificado las palabras que tiene preparadas Felipe VI como un mensaje valiente que va a gustar a la izquierda y a la derecha más moderada.

En seguida te ampliamos lo que sabemos a esta hora de ese discurso que como te digo vas a poder seguir en Cope y Cope.es.

El mensaje del Rey es de lo poco que no cambia esta Nochebuena en la que la policía local va a tener mucho trabajo para controlar que cumplimos con las restricciones, la limitación de aforos, el toque de queda... no perdamos de vista que las cifras están repuntando, más de 250 casos por cada 100 mil habitantes, pero hay regiones con una incidencia acumulada superior e incluso desbocada como es el caso de Baleares.

Por eso, la llegada de los 5 millones de dosis de la vacuna Pfizer a partir del sábado son motivo de esperanza. El domingo se empieza a vacunar en las residencias, la de Los Olmos en Guadalajara será la primera. Y en la residencia Hogar de Mayores Virgen de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, sus 32 residentes y trabajadores tienen todo listo para recibirla... pero antes cenarán todos en familia. Sergio Hernández es su director y lo ha contado en Herrera en Cope:”Tenemos todo preparado para esta noche, para darnos un pequeño banquete. Ya que no puede disfrutar de su familia los residentes pues por lo menos hacer una comida especial para estar todos juntos y reunirnos en Navidad, que quieren estar con ellos, no pueden abrazarse. Es complicado muy complicado”.

Es complicado y esperemos que con la vacunación que arranca el domingo comencemos a ver un poco la luz.