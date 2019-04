Marta Ruiz: "Los candidatos, a la caza del voto indeciso"

La radio es una opción fantástica para ir entretenido e informado sin perder la concentración al volante. Se esperan más de 15 millones de desplazamientos a lo largo de estos días y te recuerdo que a partir de ahora la policía podrá revisar el teléfono móvil en caso de accidente para ver si su uso o abuso, en caso de contar con manos libres, ha podido ser la causa del siniestro.

Lo que seguro que no hace falta que te recuerde es que te has tenido que rascar el bolsillo, aún más, para llenar el depósito. 6 euros más cuesta llenarlo que a principio de año. La gasolina y el gasóleo siguen subiendo y eso se nota también en el resto de los precios, en el IPC. Es lo que tiene el mercado del petróleo, que oscila, pero tú dirás: "cuando está a la baja no lo noto en el bolsillo…" claro, porque ahí entran en juego los impuestos que le ponen a los carburantes.

Arranca la Semana Santa días de procesiones y de desconexión. Por cierto, si vas por carretera al menos te has librado de las colas que están sufriendo los viajeros que se acercan a Barajas, hay huelga de vigilantes de seguridad.

Semana Santa de campaña electoral que ya ha arrancado oficialmente. Se va a la búsqueda del voto indeciso. Roza el 40 %, entre quienes no saben a quién votar y quienes no lo quieren decir. Uno de cada tres españoles decidirá el voto estas dos semanas de campaña en las que COPE se sube a la caravana. Sánchez agitará el espantajo de las tres derechas para dividir el bloque mientras evita todo riesgo, Iglesias buscará movilizar a los suyos y Casado tratará de evitar la fuga a ambos lados, Ciudadanos y Vox, sacando la bandera del voto útil.