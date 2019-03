Marta Ruiz: "El juicio del TS marca bien la estela de lo que supone saltarse la ley a la torera"

La opereta de Torra tenía las horas contadas. El Estado tiene los resortes necesarios. Hora y media antes de expirar el plazo dado por la Junta Electoral Central, a eso de las 12 y media, del mediodía dos funcionarios de la Generalitat quitaban la pancarta de los políticos presos y evitaban así la imagen de los mossos retirando esos símbolos por orden de la Junta Electoral. Ya sabes que están en la batalla de la imagen y han elegido la que creen que va a gustar más a su público. Un público que empieza a estar cansado de afrentas, y no porque hayan cambiado de punto de vista sino porque el juicio del Supremo marca bien la estela de lo que supone saltarse la ley a la Torera. De hecho, a primera hora de la mañana en la consejería de economía, que depende de Esquerra ya habían retirado esos símbolos.

No se puede hacer uso partidista de las instituciones. Nunca. Pero aún menos en campaña electoral. Y es algo que incluso defendió del pueblo catalán a Torra. Lo del president de la Generalitat no tiene nada que ver con la libertad de expresión, más bien es lo contrario porque se silencia a una mitad de la sociedad. La junta electoral central abría ayer un expediente sancionador a Torra y preguntaba a la fiscalía general del estado por el delito de desobediencia en el que habría incurrido. Torra anuncia querella contra la Junta

Y también falta el último anuncio del gobierno. Ya sabes, los viernes sociales, los viernes electorales: hay que hacer campaña... Las cuentas, ya después del 28 de abri. La pancarta de hoy es un plan retorno para los españoles que se fueron a causa de la crisis. El ejecutivo destinará 24 millones de euros para el retorno de unas 23 mil personas.

Pero no sólo esto basta para animar al regreso, también lo son las previsiones de futuro… y un gobierno que no controla el déficit público frente a las señales de ralentización económica no es un eslogan muy halagüeño.