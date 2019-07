Marta Ruiz: "Hay debate de investidura en julio, lo que no sabemos es si habrá presidente"

Audio

Entre semanas Pedro Sánchez se someterá al debate de investidura que comenzará el lunes 22 y nos llevará a la primera votación el martes 23, que todo apunta será un mero trámite porque Pedro Sánchez no tiene mayoría absoluta, otra cosa es que lo consiga por mayoría simple 48 horas después, que eso también está por ver no lo tiene fácil y la senda se la ha marcado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "Pues yo al minuto uno hubiera formado un comité negociado y me hubiera puesto a negociar con los posibles socios que tengo y en este caso con los que ya gobierna, en este caso el señor Sánchez con Podemos y los partidos nacionalistas. Así que se ponga en marcha. No voy a perder más el tiempo ni hacer perder más el tiempo. Mi función es controlar al Gobierno."

Rivera ni siquiera se va a ver con Sánchez dice que no tiene más que hablar y despeja el balón de la presión de la abstención, en realidad fue el propio ejecutivo el que despejó esa posibilidad de un pacto estable al entregarse en Navarra a los nacionalistas de Geroa Bai y de Bildu para quedarse con la presidencia frente a Navarra suma.

La coalición de centro derecha, los más votados con 9 diputados de diferencia sobre el segundo. Así que Sánchez tiene tres semanas para ganarse los apoyos de Unidas Podemos, que insiste en pillar ministerios, del PNV, de Compromís, del Partido Regionalista Cántabro y al menos las abstención de Esquerra o Bildu.

La fiscalidad de la Iglesia es la coletilla que siempre saca a relucir el PSOE cuando sobrevuelan unas posibles elecciones pero luego siempre queda todo igual, no sé si sabías que la Iglesia se somete en materia de fiscalidad a las mismas normas que rigen entidades no lucrativas como fundaciones, oenegés y otras confesiones religiosas.