Marta Ruiz: “Ahora es momento de respetar a la familia de Blanca Fernández Ochoa”

Audio

En esta semana que se acaba, entre la marmota política de unas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos que parecen todo menos unas negociaciones, Sánchez e Iglesias están a la encuesta y a ver qué es lo que les conviene, si estirar el chicle con una legislatura de tiras y afloja o ir a elecciones.

Entre todo el ruido político están el dolor de una familia, la de Blanca Fernández Ochoa, y esta reflexión de su hermana: “Lo que os digo es que me da absolutamente igual cómo hay fallecido Blanco, el caso es que ya no está”, comentaba. Es Lola el día en el que seguimos a la espera del informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa encontrado el miércoles en el pico de la Peñota, en Cerdecilla once días después de su desaparición. La medallista olímpica llevaba la mochila de medicamentos según la policía. Pero antes incluso de conocer ese extremo empezaron las especulaciones y el espectáculo. Y aquí es donde tenemos que hacer una reflexión los periodistas y los medios de comunicación. Cuándo el servicio público y el derecho a la información se confunden con el morbo. De lo vivido esta semana con Blanca Fernández Ochoa yo me quedo con la solidaridad y el cariño que ha desatado esta mujer y la imagen de una familia unidad como una piña.

Y también te hablamos la trampa que tiene el decreto del alquiler que el Gobierno puso en marcha para frenar la subida de precios y que de momento poco efecto ha tenido. Quizás tú lo hayas notado porque vivas del alquiler y estés buscando un cambio desde hace tiempo. En agosto los precios volvieron a subir un 5%. Los españoles que viven de alquiler dedican de media el 40% para hacer frente a la renta mensual, y no hace falta que te diga que los sueldos no suben al mismo ritmo.