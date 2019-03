Marta Ruiz: "¿Cómo se va a elaborar un índice de precios si no hay datos oficiales?"

Tiempo de lectura: 2



Ya lo dijo la ministra de hacienda, María Jesús Montero, que atentos a los viernes que quedaban de aquí a las elecciones del 28 de abril porque los Consejos de Ministros iban a ser una especie de tómbola. 16.000 millones de euros es el cálculo de lo que se podría gastar el Gobierno hasta las elecciones. Es aprovechar el gobierno para hacer campaña aunque, a la vista del CIS, el PSOE no parece necesitarla. En el Consejo de hoy se ha dado luz verde al decreto del alquiler con el que se busca regular, de manera indirecta, los precios. Quizás tú lo vivas de cerca, el alquiler está imparable en determinadas ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, y el incremento no sólo afecta a los barrios céntricos. ¿Qué es lo primero que propone el gobierno? Que las comunidades elaboren un índice de precios de referencia, lo afirmaba la vicepresidenta Carmen Calvo: "Vamos a proceder a tener unas listas indicativas de precios de la vivienda y los vamos a vincular todos a la subida del IPC".

A partir de ahí se premiará a los propietarios que se ajusten su oferta a ese índice. ¿Cómo? Pues con rebajas fiscales, bonificando parte del IBI, el impuesto que se paga por la propiedad. Hay muchas dudas, por ejemplo, cómo se va a elaborar ese índice de precios si no hay datos oficiales, o si esa medida podría tener el efecto contrario. Además de que este decreto, y todos los que salgan, no podrán ser mejorados en sede parlamentaria, como el martes se disuelven las cortes será la diputación permanente del Congreso la que apruebe o rechace los decretos, pero no se podrán introducir matices, y es que el decreto, por definición sólo debería ser usado para urgencias y casos excepcionales, pero estamos en campaña.

¿Y te acuerdas de Gonzalo Montoya, el preso resucitado? Le llaman así porque hace un año le dieron por muerto en la cárcel de Oviedo al encontrarle inconsciente, rígido y frío. Cuando iba a ser colocado en la mesa de autopsia los facultativos empezaron a escuchar ronquidos, abrieron la bolsa y ahí estaba Gonzalo vuelto a la vida y vuelto a la cárcel, porque le han vuelto a detener por robo con fuerza en un taller de Meres, en Siero. La semana pasada estaba reclamando 50.000 euros por el trauma que le produjo que le dieran por muerto.