Marta Ruiz: “El ciudadano se busca la vida y encuentra otras maneras de desplazarse”

El enquistamiento del conflicto sólo tiene un perjudicado a largo plazo, el taxi. El ciudadano se busca la vida y encuentra otras maneras de desplazarse, y el gremio corre el riesgo de que muchos clientes cambien el hábito. ¿Quiere decir eso que no deben hacer huelga? No, el Taxi debe revindicar una regulación de los VTC que les permita competir en igualdad de condiciones, pero igualdad no tiene por qué suponer limitar al competidor, también se puede optar por reducir la híper regulación del taxi.

En Cataluña la Generalitat ha aprobado el decreto que obliga a pre contratar con una hora de antelación un Uber o Cabify en Barcelona y las empresas ya anuncian miles de despido. Esa es la solución que siguen pidiendo los taxistas madrileños a la comunidad de Madrid cuyo presidente, Garrido dejaba claro ayer en 'Herrera en COPE' que eso es una línea roja que no se va a pasar.

Hay más opciones, se puede establecer el criterio de distancia e incluso se habla ya de empezar a nutrir una especie de fondo de rescate del taxi para ayudar a paliar las pérdidas que puede suponer, para quienes desembolsaron cantidades importantes para comprar una licencia de taxi, la transición hacia un nuevo modelo que está aquí para quedarse.

Han pasado nueve días y las posturas no se mueven, lo que sí se mueven son los dos mil taxistas que se calcula están por las calles de Madrid dificultando la movilidad. le van a preguntar el jueves al ministro de fomento Ábalos que avisaba que “la solución no es sencilla, va a haber que ceder mucho. Muy resuelto como me decían, no estaba”. Lo segundo fue pasarle la pelota a las comunidades autónomas a base de decretazo.

También tenemos datos de empleo, en el último trimestre de 2018 se crearon quinientos sesenta y seis mil doscientos puestos de trabajo, una buena cifra, la mejor desde 2006 pero tira mucho la contratación pública.

Estamos en año electoral y atención a la advertencia de los expertos en pensiones y demografía, urge un cambio en el sistema de pensiones, cada vez vivimos más y tenemos menos hijos. Dos datos: en los últimos ciencuenta años el número de mayores de 65 años en nuestro país ha crecido un 131% y cada vez hay más personas, que gracias a su longevidad, están cobrando más pensión de lo que cotizaron. Vivir más es una alegría, pero nos obliga a revisar un sistema que se forjó con otras condiciones y expectativas.