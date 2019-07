Marta: "La imagen de la general Patricia Ortega es la imagen de la sociedad española"

Hay una imagen a esta hora, la de Patricia Ortega como general de las Fuerzas Armadas Españolas. La primera general a la que se le impuesto el fajín que la identifica como miembro de uno de los máximos escalafones del Ejército de Tierra. La imagen de la General Ortega, casada y con tres hijos, es la imagen de una sociedad en la que las mujeres se han abierto camino a base de mucho esfuerzo. La propia Patricia Ortega lo ha reconocido en más de una ocasión, ella asegura que no se ha sentido discriminada pero sí es consciente que ha tenido que demostrar con más intensidad su valía por su condición de mujer. Fue de las primeras mujeres en entrar en el Ejército hace 30 años, la primera teniente coronel, la primera coronel y ahora la primera general. Pero para mí, como mujer, es el ejemplo de que hay mujeres que lo han tenido mucho más difícil y que por tanto hay que pelear cada día por la igualdad, que es una responsabilidad de todos, y a apartarlo de la bronca política…

Pero es que ahora estamos en eso, no en lo de sumar y avanzar. Y lo estamos viendo en el bloqueo político, en el que ya se entremezclan factores que nada tienen que ver con el caso práctico. ¿Qué quiero decir? Pues por ejemplo, en la Rioja están abocados al bloqueo si una diputada de Unidas Podemos no cambia de postura y apoya a la candidata del PSOE a la presidencia a Concha Andreu. Allí el PSOE e Izquierda Unida suman 16 y el PP y Ciudadanos también 16, así que desempata Unidas Podemos .Así fijaba psoiciones su diputada Raquel Romero: “Creo que esta fábula le puede ayudar mucho en la comprensión de nuestra posición. Se titula La Zorra y el cabrón en el pozo”

Mira que hay fabulas, pero esta es la que ha elegido la diputada de Unidas Podemos. Si no sabes cual es luego le echas un vistazo, pero en resumen viene a decir que la candidata no es de fiar, que promete una cosa y luego hace otra. Pues así esta la situación en La Rioja.Unidas Podemos y el PSOE han roto las negociaciones a nivel nacional porque Sánchez no quiere a Iglesias en el ejecutivo. Y dirán los riojanos, ¿qué culpa tenemos nosotros? Y los mismo pasa con VOX que está aprovechando el momento, su particular campaña de publicitaria, bloqueando los gobiernos pactados por PP y Ciudadanos en Madrid y Murcia. Pues parece que el acuerdo está más cerca de lo que se pensaba…Esto decíaIván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso: “Para que haya gobierno el mes de julio tiene que haber un poco de voluntad por las tres partes y tenemos deseo de que esto acabe bien en un breve plazo de tiempo”

Asi que en la mano de VOX está. Que pasó de pedir la foto, después la reunión, después el programa… lo único claro es que ir a elecciones no es buena opción para los de Santiago Abascal…