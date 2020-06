Antonio Herraiz: "Marlaska sigue en su puesto y lo de mentir en este Gobierno sale gratis"

Audio

El presentador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, contrasta los datos de los fallecidos por coronavirus que publica Sanidad con los de otros organismos como el registro civil o el INE.

Hace ya muchas semanas que los datos del Gobierno sobre el coronavirus han perdido todo su valor. En ningún momento lo tuvieron, porque a medida que avanzaban los días se demostraba que ocultaban la verdadera dimensión de la tragedia.

Antonio Herraiz, sobre los fallecidos por coronavirus

Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

Este lunes la cadena COPE te ofrecía datos contrastados en varios puntos, pero fundamentalmente, en los registros civiles. Y destacábamos el caso de abril, que se ha convertido en el mes con más muertes de la historia reciente. En concreto fallecieron 56.291 personas, lo que supone un 73% más de la media.

Esto te lo adelantábamos en COPE el lunes y hoy, un organismo público como es el Instituto Nacional de Estadística se ha rendido a la evidencia. Según el INE, en España no hay 27.000 fallecidos por coronavirus como asegura el Gobierno. Eleva ese dato a 44.000 muertos. Si le preguntan a Simón, con ese tono amable, pausado, cariñoso, dirá que es un desfase menor, que total son sólo 14 más de lo que dice el Gobierno. Pues no, no es menor dulcificar una tragedia como la que tenemos encima y tampoco es menor esconder a los muertos como si nos avergonzaran.

Está claro que este desfase tiene parte de explicación. Y no es otra que en los registros oficiales no cuentan todos los fallecidos por coronavirus a los que no se les realizó el test, ni tampoco los muertos en residencias de mayores y en domicilios particulares.

Por cierto. A cuenta de las cifras. Los datos del Instituto Nacional de Estadística se han conocido al tiempo que Sánchez presumía en el Congreso, precisamente, de los registros oficiales. Lo hacía porque el Ministerio de Sanidad no ha confirmado ningún fallecido en los dos últimos días a pesar de que comunidades como Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha si que han registrado fallecidos en sus comunidades: "Tenemos 0 fallecidos, señorías, en nuestro país como consecuencia del COVID. Creo que es un éxito de todo y a todos los grupos parlamentarios que han permitido el que pudiéramos prorrogar este estado alarma".

0 muertos para Sanidad en dos días, mientras las comunidades autónomas siguen registrando fallecidos por coronavirus. A la vista está que lo de mentir en este Gobierno sale gratis. Son las 2 y 32 minutos y tanto el ministro Grande Marlaska como la directora general de la Guardia Civil siguen en sus puestos. Otros que lo de decir la verdad no es que se lo tomen muy en serio.