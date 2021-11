Un sínodo para la misión

En el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, el cardenal Omella ha puesto en relación el tiempo del coronavirus, que ha sido el tiempo del miedo, de la soledad y de los templos vacíos, con el camino sinodal que acaba de iniciarse en todas las diócesis del mundo, que es una llamada al encuentro, a hacer familia, a avanzar juntos sin miedo como Pueblo de Dios y a ofrecer la riqueza de nuestra fe a un mundo sediento de sentido.

Ante el cansancio, la perplejidad y el desaliento que la pandemia ha podido sembrar en nuestra sociedad, el presidente de la CEE ve en este proceso sinodal “un reto necesario y providencial”. Pero ¿de qué se trata? Como ha explicado el cardenal Omella el Sínodo no es un parlamento ni un sondeo de opiniones. Es una experiencia eclesial cuyo protagonista es el Espíritu Santo, el único que puede realizar la renovación profunda de la Iglesia. Así que, sin oración, sin los sacramentos, sin el vínculo de la comunión, garantizada en última instancia por el ministerio de los obispos y del Papa, no tendríamos sínodo sino charleta.



Es necesaria también la escucha recíproca de los bautizados, sea cual sea nuestra vocación y circunstancia, enriqueciéndonos unos a otros con nuestros respectivos carismas. No para discutir opiniones, sino para testimoniarnos la experiencia de vida que hacemos siguiendo al Señor, y así discernir lo que convenga para la misión. Lo que está en juego es llevar la novedad y la alegría del Evangelio a todos los rincones de nuestro mundo. Dicho con una frase que el cardenal Omella ha tomado de Benedicto XVI: “a Dios se le conoce a través de los hombres y mujeres que lo conocen”.