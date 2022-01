Libres del miedo

El Papa se ha referido hoy en la Audiencia General a los miedos que embargaron a San José en varios momentos de su vida: miedo a recibir a María por la opinión de sus vecinos, miedo ante la amenaza de Herodes, miedo a volver a casa ante la actitud del nuevo rey. También el miedo forma parte de la vida, ha dicho Francisco. Dios no nos ha prometido que, si le seguimos, jamás tendremos miedo, sino que, con su ayuda, el miedo no será el criterio para tomar nuestras decisiones. José experimentó el miedo, como nos sucede a cada uno ante las tormentas de la vida, pero Dios le condujo a través de sus miedos para llevar su camino y el de su familia a buen puerto.



Recuerdo el impacto de aquellas palabras de San Juan Pablo II, yo era muy joven, cuando con la fuerza de su testimonio, recién llegado de un país dominado por la dictadura comunista, nos dijo: “¡no tengáis miedo!”. Si nos lo decía, era precisamente porque había muchos motivos para tenerlo, pero él nos ponía delante un recurso para atravesar el miedo, para no dejarnos dominar por él: la relación con Cristo presente, la compañía de la Iglesia. Eso es lo que él había vivido con tantos hermanos en Polonia, también con persecuciones.



No tengamos “miedo al miedo”. No tratemos de camuflar nuestros miedos. “Si tengo miedo, se lo diré a Jesucristo”, dice el cura rural al final de la fantástica novela de Georges Bernanos. El cristiano es lo menos parecido a un superhombre. Es alguien que, consciente de su pobreza, se abre a la gracia vencedora de Cristo. Las palabras del Papa hoy nos ayudan a entender y a vivir: “también el miedo forma parte de la vida”, pero si permanecemos en la amistad de la Iglesia, el Señor nos permitirá ser libres de él.