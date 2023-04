En las llagas de Jesús está el sufrimiento de Ucrania

Los apóstoles supieron inmediatamente que la alegría y la victoria de la Pascua no significaban que los problemas estuviesen resueltos, o que la injusticia y el dolor hubiesen desaparecido del mapa. El propio Resucitado llevaba la marca de sus llagas como un aviso, y ellos lo experimentaron inmediatamente en las primeras persecuciones. Esta conciencia la expresa con elocuencia el obispo auxiliar de Kiev, Aleksander Yazlovetskiy, al manifestar que “en las llagas de Jesús resucitado está el sufrimiento de Ucrania”. Y es que, aunque casi nos hayamos olvidado o ya apenas nos conmueva, en Ucrania sigue en marcha una guerra de invasión por parte de Rusia que sigue causando terribles sufrimientos, como ha recordado hoy el Papa en la Audiencia general. La Pascua es un momento propicio para contemplar ese dolor y la injusticia de la que nace.

El joven obispo auxiliar de Kiev explica que su pueblo es consciente de que Cristo se identifica con la gente que está sufriendo, y cuenta lo mucho que ha aprendido en este tiempo. Primero, a estar cerca de la gente, superando cualquier clericalismo: “para muchos de nuestros sacerdotes, e incluso obispos, es como si hubiésemos recuperado el aliento”. También han tenido que aprender a aceptar la misericordia de los demás: “hemos sido humillados por esta guerra, pero hemos experimentado una gran misericordia, al mismo tiempo, también hemos aprendido a hacer obras de misericordia por los demás”. Y es que la guerra, te ayuda a ser un gran pecador o un gran santo, sólo hay dos posibilidades.

Se refiere también a la ansiada paz, que no es sólo la ausencia de guerra, porque “nos hemos dado cuenta de que antes, incluso sin disparos, no teníamos verdadera paz”. Hoy, al cumplirse 60 años de la encíclica “Pacem in Terris”, de San Juan XXIII, necesitamos recordar que la paz se basa en la verdad, en la justicia y en el amor. Y que todo ello necesita la ayuda de Dios que debemos pedir sin descanso.