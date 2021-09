José Luis Restán: "Dios se ve en los rostros, en los gestos y en las palabras"

Mirando a la realidad de nuestra Europa, “enferma de cansancio”, el Papa se ha preguntado si, aparate de quejarnos de lo mal que van las cosas, los cristianos sentimos afecto, inquietud y compasión por tantos que no han encontrado a Jesús, o que se han distanciado de Él. La misión no nace de un plan sino del amor y del dolor: amor a Cristo que nos llena de asombro; dolor por el vacío y la desesperanza de tantos contemporáneos.



En su encuentro con los presidentes de las conferencias episcopales europeas, Francisco ha insistido en algo que dijo hace pocos días en Eslovaquia: no perdamos tanto tiempo en criticar y culpabilizar, no nos atrincheremos, sino como los grandes santos de la historia europea, empecemos por vivir el Evangelio. Ellos, muchas veces en tiempos de adversidades, de violencia y divisiones, construyeron monasterios, sanearon tierras, hicieron familias, comunicaron su esperanza a las personas y a los pueblos. No tenían ningún programa de transformación, pero viviendo el Evangelio, encarnando la tradición viva de la Iglesia, cambiaron también, con el tiempo, la cultura y la sociedad europea.



Hoy, como siempre, Dios se ve en los rostros, en los gestos y palabras, de hombres y mujeres transformados por su presencia. Sólo de ahí puede venir una verdadera reconstrucción.