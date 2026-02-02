Perú (y España) en el corazón del Papa

El pasado jueves se vio al Papa León especialmente feliz. Sin previo aviso, se presentó a comer con los obispos de Perú que estaban en Roma para la visita ad límina. Los discursos vendrían después, pero ese fue un momento para la fraternidad, seguro que para recordar tantos desvelos compartidos cuando él era misionero y obispo en aquellas tierras. Esta visita se ha realizado en el contexto del 300° aniversario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, motivo por el que el arzobispo de Valladolid ha convocado un año jubilar, dado que el gran arzobispo de Lima nació en Mayorga de Campos.

Hubo un reconocimiento imponente del Papa: “ustedes, queridos hermanos, son fruto de la semilla evangélica que este santo obispo sembró en esas tierras”, y por eso León dijo los obispos que se apoyen en su ejemplo y lean “con mirada de fe la realidad que hoy les toca afrontar”. Lo primero y más decisivo es la comunión: no hay nada cristiano, ni siquiera interesante, fuera de esta realidad que nunca terminamos de entender del todo. Comunión real y afectiva entre los pastores, y entre estos y el Pueblo de Dios, superando divisiones, protagonismos y toda forma de aislamiento, les dijo el Papa sin ambages. “Una comunión como aquella que buscaba santo Toribio al impulsar los Concilios de Lima”, verdadero gesto de creatividad misionera.

Además, los desafíos actuales exigen una renovada fidelidad al Evangelio, que ha de ser anunciado de manera íntegra. Santo Toribio no proclamó una palabra propia, sino una Palabra recibida, confiando en su fuerza transformadora. Un anuncio claro, valiente y gozoso, capaz de dialogar con la cultura sin perder la identidad cristiana. Todo ello implica afrontar peligros y sufrimientos, como hizo el santo castellano, por un sólo motivo: amor a las almas, para llevar el amor de Cristo hasta los lugares más inaccesibles. No es difícil entender que el Perú ocupa un lugar especial en el corazón del Papa, y, por tanto, España lo ocupa también.