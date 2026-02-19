La libertad soberana de Pedro y sus sucesores

Entre las muchas intervenciones que un Papa debe realizar, puede escapársenos alguna joya. Eso es lo que he sentido al repasar un discurso que podríamos llamar “menor”, el que León XIV dirigió ayer a los miembros de la asociación Pro Petri Sede, cuyo carisma consiste en sostener a la Sede Apostólica. León hizo un significativo recordatorio del momento en que el beato Pío IX rechazó que se derramara sangre ante las murallas de Roma para defenderle a él y a sus derechos. Ese fue, dijo el Papa, un gesto profético que indica que la verdadera lucha es de otra naturaleza...

Y a esa lucha se refirió, dirigiéndose a los laicos que forman parte de esa asociación, pidiéndoles perseverar e incluso ampliar la perspectiva de su misión de apoyar a la Sede Apostólica. “El obispo de Roma, dijo León con precisión de relojero, ha recibido de Cristo la tarea de reunir en la unidad al pueblo fiel y de anunciar el Evangelio de la Salvación en toda la tierra; y el carisma de sus sucesores implica la libertad soberana de poder hacerlo”. Ahí está el meollo de la cuestión del papado en su relación con los poderes de la tierra. A lo largo de la historia, esa misión se ve obstaculizada en muchos lugares del mundo, de muchas maneras. Siempre ha sido así, y ahora, “en los tiempos turbulentos en que vivimos, dijo León XIV, cuán importante es que «Pedro» conserve su total libertad para decir la verdad, denunciar la injusticia, defender los derechos de los más débiles, promover la paz y, sobre todo, anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, único horizonte posible de una humanidad reconciliada”.

La lucha por la libertad del sucesor de Pedro es parte de la misión de la Iglesia en toda época, y requiere coraje e inteligencia (también inteligencia política). León no ruge, pero no da puntada sin hilo.