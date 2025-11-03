Siendo ya anciano, el cardenal Newman describía su trayectoria vital con esta frase llena de sobriedad y con un punto de humorismo: “he tenido una intención honrada…, un carácter de obediencia, una disposición a ser corregido…, un deseo de servir a la Santa Iglesia, y a través de la misericordia divina, una justa cantidad de éxito”. Esta frase me ha venido a la memoria el sábado mientras el Papa León XIV proclamaba a San John Henry Newman doctor de la Iglesia y le señalaba como una luz para las futuras generaciones.

Newman siempre vivió a la intemperie, aceptando el riesgo de ser fiel a la Verdad que reconocía y amaba, aunque eso pusiera en riesgo su posición, su fama y su seguridad. En más de una ocasión pareció que su travesía iba a acabar en fracaso, pero como él mismo decía con su inconfundible ironía inglesa, a fin de cuentas, la misericordia de Dios le permitió tener “una justa cantidad de éxito”. Él, que se consideraba “un pony con las rodillas frágiles” frente a aquellos “caballos de carreras” que fueron los grandes teólogos de la antigüedad cristiana, ha sido ahora inscrito en el libro de los Doctores de la Iglesia, una Iglesia a la que amó contra viento y marea, a veces contra sus propios sentimientos primarios y contra su tradición juvenil; la amó incluso a través del mal trato que recibió de algunos de sus jefes, la amó porque en ella (y de eso no tuvo ninguna duda desde que decidió entrar por su puerta) se conserva y transmite íntegra a través de los tiempos la verdad de Cristo, el Salvador del mundo.

Pienso que el Señor también tiene su ironía a la hora de conducir la historia. Ciento ochenta años después de la entrada en la Iglesia Católica de aquel pastor anglicano sospechoso para sus antiguos compañeros y para sus nuevos hermanos, el primer Papa estadounidense de la historia le ha proclamado Doctor. “Una justa cantidad de éxito”.