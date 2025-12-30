La fe y el coraje de los catequistas

Posiblemente nuestros oyentes habrán escuchado los reclamos de la campaña de Navidad de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que asumimos como propia en COPE y en Trece, que este año pone el foco en los tres millones de catequistas que hay en el mundo. En países como España los encontramos en las parroquias al frente de grupos de preparación para recibir los sacramentos de la eucaristía, la confirmación o el matrimonio, pero también como responsables de la formación diversos grupos de jóvenes o adultos. La campaña de AIN se fija sobre todo en aquellos lugares donde los catequistas son casi la única presencia de la Iglesia entre la gente.

Ellos son quienes visitan aldeas remotas para celebrar la Liturgia de la Palabra y quienes sostienen material y espiritualmente a pequeñas comunidades dispersas en territorios de misión, o en lugares donde los cristianos son víctimas de la persecución. La campaña ofrece testimonios como el de Peter, en Sudán del Sur; el de Babu, en Pakistán; o los de Dirce y Leni, en la Amazonía brasileña. Ninguno de ellos es diplomado en teología, son hombres y mujeres muy sencillos que viven literalmente de la fe y que no quieren dejar de compartir su mayor tesoro con el pueblo al que pertenecen. Son enviados, pero no son meros “delegados”, en ellos se hace presente la Iglesia entera con toda su propuesta de vida, con toda su belleza y verdad, y también con el riesgo que conlleva ofrecerla a la libertad de todos.

En 2024, AIN financió más de 800 proyectos para sostener a estos catequistas, a veces en condiciones inenarrables. ámbito. Necesitan formación continua, materiales para la catequesis, como Biblias infantiles, y medios de transporte, como bicicletas, motos, coches e incluso lanchas, para llegar hasta el último rincón con el anuncio de la Palabra y el testimonio de la vida que nace de acogerla. Y no olvidemos que estos catequistas sostienen con su trabajo a sus propias familias. Ellos son un rasgo elocuente del rostro de la Iglesia, una parte indispensable de su cuerpo viviente. Es una dicha poder contribuir a sostener su coraje, su fe cotidiana, su misión.