¡Sólo así, querida Venezuela!

El pasado lunes se celebró en la Basílica de San Pedro una misa de acción de gracias por los primeros santos venezolanos canonizados el domingo por el Papa León XIV, José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, y a nadie han dejado indiferentes las palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en presencia de una amplia representación del gobierno venezolano.

Parolin fue nuncio en Caracas antes de trasladarse a Roma, y comenzó manifestando su gozo porque Venezuela tiene ya sus dos primeros santos, cuyas vidas encarnan la invitación a partir el pan con el hambriento, a hospedar a los pobres sin techo, a vestir al que ves desnudo y a no buscar solo y egoístamente el propio bienestar, ignorando a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. El mensaje que ambos han actualizado es que “solo amando a los hermanos se pasa de la muerte a la vida”. Fue en ese momento cuando el cardenal envió un mensaje que tiene una clara e inmediata incidencia sobre la situación actual del país: “¡solo así, querida Venezuela, pasarás de la muerte a la vida!... si escuchas la Palabra del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos”.

El secretario de Estado prosiguió diciendo que Venezuela debe construirse “sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, respetando los derechos humanos, generando espacios de encuentro y de convivencia democrática, haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide, buscando los medios para encontrar soluciones comunes a los grandes problemas que le afectan, poniendo el bien común como objetivo de toda actividad pública”.

El mensaje no ha podido ser más claro. ¿Aprovechará el régimen de Maduro esta oportunidad providencial? Naturalmente que hay muchas razones para pensar que no lo hará, pero estas palabras pueden ser una guía para el futuro de este amado país, literalmente bendecido con estos nuevos santos. Así lo entiende, y así lo siente, la inmensa mayoría del pueblo venezolano.