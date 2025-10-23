Paco González desvela la gran duda del Real Madrid de cara al Clásico tras el triunfo frente a la Juventus: "Saber qué hará Xabi Alonso con Güler"

El periodista Paco González ha analizado en El Partidazo de COPE la reciente victoria del Real Madrid, destacando algunas 'lucecitas buenas' pero también varios 'agujerillos' que generan incertidumbre de cara al próximo Clásico contra el FC Barcelona. El análisis del comunicador se centra tanto en el rendimiento individual de los jugadores como en el planteamiento táctico del equipo.

Luces y sombras del equipo

Entre los aspectos positivos, González subraya que 'Vinicius ha decidido el partido' y que 'Bellingham se va a sentir otra vez importante' tras marcar de nuevo. Sin embargo, también apunta a debilidades significativas que podrían ser explotadas por sus rivales.

La espalda de Valverde, como juega tan alto, la está cogiendo todo el mundo" Paco González

Uno de los principales focos de preocupación para el comentarista es la defensa. 'A mí me parece que la espalda de Valverde, como juega tan alto, la está cogiendo todo el mundo', afirmó. De hecho, cree que el uruguayo jugará como lateral porque no considera que Ancelotti 'se arriesgue a Carvajal'.

González también ha observado un cambio en el rol de los laterales, como es el caso de Carreras, quien ya no sube tanto como en las primeras jornadas. Lo atribuye a que el Real Madrid a menudo 'cierra con tres atrás', limitando la proyección ofensiva de sus defensores.

La incógnita para medirse al Barça

La mayor inquietud de Paco González de cara a El Clásico reside en la configuración del ataque. 'Me queda una duda con respecto a al partido del Barcelona, y es si Guller va a jugar en el medio o en la derecha, donde haya jugado Brahim', expresó, recordando el mal resultado que dio una fórmula similar en el partido contra el Atlético de Madrid.

Finalmente, el periodista reflexionó sobre el estilo de presión alta del equipo, que califica como 'fútbol moderno'. Aunque generó ocasiones al inicio del último encuentro, advierte del riesgo que supone contra un rival como el Barça, 'uno de los mejores del mundo sacando el balón controlable de atrás'.