Creó una editorial en Murcia desde que llegó de Venezuela: "No venimos a hacer daño a nadie"

Víctor Pérez llegó a España desde su Venezuela natal hace 7 años. Se afincó en Murcia donde ha puesto en marcha una editorial, Grupo Editorial J3V donde ha dado empleo a dos migrantes más, una llegada desde Nicaragua y otra desde Puerto Rico. Ya tiene publicados 150 libros de 70 autores. Su madre es escritora y, precisamente, ese fue el motivo por el que decidió montar una editorial en España.

Víctor gestiona un negocio muy singular: una librería, pero también es una papelería y un coworking, una sala de reuniones y de encuentro y, también es una cafetería, pero lo más importante de todo es una editorial montada y dirigida por un venezolano que edita, entre otros, muchos libros de autores murcianos, cuenta la copresentadora de Mediodía COPE, Pilar Cisneros.

En sus estanterías podemos encontrar, 'Su forma de querer' de Álvaro Armada; 'Una luz en el horizonte' de Paqui Cutillas o 'Martín no puede solo' de Isabel Muéras Garrido.

Víctor está feliz viviendo en Murcia y asegura que no ha tenido problemas para poner en marcha el negocio pese a ser venezolano, "el que quiere emprender, emprende en cualquier lugar del mundo. Lo que se necesita es la convicción de querer hacer algo".

ORGULLOSO DE HABER SALIDO ADELANTE CON LA EDITORIAL

Para Víctor, Murcia ha sido el lugar "donde me puso el destino" porque "he vivido en diferentes lugares de España. Estuve viviendo en Madrid y ahora en Murcia. Mis padres querían establecerse a la vejez aquí y, al final, parte del núcleo familiar se vino para Murcia y por eso estoy aquí. No hay grandes motivos, sino que la vida te va llevando a donde tienes que estar", cuenta con esa cadencia al hablar de la que pueden presumir los venezolanos.

A la pregunta de por qué eligió ser editor, relata "¿por qué una editorial? Pues un poco lo mismo. La editorial la monto porque mi madre es escritora que tiene unos libros muy importantes que los niños utilizan para aprender a leer ya escribir. Pero la editorial de Venezuela está cerrada por situaciones que creo que ya es obvio el motivo y bueno hace unos cuatro años me pidió que por favor retomara yo el tema de la editorial porque no había ninguna editorial en Venezuela que quisiese escoger los libros de ella. Me envalentoné y dije, venga, vamos a arrancar con la editorial y empezamos con estos libros infantiles".

A día de hoy, no solo tiene literatura infantil o libros de ayuda a niños, también novelas, "somos una editorial bastante generalista y muy feliz y orgulloso porque aparte tenemos autores murcianos que los aprecio y los quiero muchísimo. También tenemos autores venezolanos, mexicanos, argentinos,, de Estados Unidos, así que somos una editorial bastante internacional", dice con orgullo.

"No venimos a hacerle daño a nadie"

En España, viven en la actualidad 400.000 venezolanos. En el primer semestre de 2024 han llegado 240 venezolanos al día a nuestro país. En Murcia, a donde se ha desplazado Mediodía para especial de COPE sobre Inmigración, hay, aproximadamente, unos 20.000 ciudadanos de Venezuela. Muchos eligen Murcia o bien por cuestiones familiares o por el clima que es semejante al del país caribeño.

¿Desde que estás en España, te has sentido discriminado por ser inmigrante? "La discriminación es de cada una de las personas de forma individual. Nosotros en Venezuela también, en algún momento, hemos discriminado a la gente que ha llegado a nuestro país. Yo soy de una segunda generación, mis padres emigraron de España para Venezuela y sé que de mis padres también sufrieron un poco ese rechazo en aquellos años. Existe gente que todavía tiene ese pensamiento de que el emigrante no es lo mejor para el país, pero al final,cuando la gente viene a hacer las cosas bien y demostramos que venimos a trabajar y también a prosperar se nos abre la puerta", reflexiona Víctor.

"A medida que van pasando los años, que vamos demostrando que nosotros no venimos aquí a hacerle daño a nadie sino que más bien venimos buscando un futuro, que buscamos mejorar el futuro de este país también, somos mejor vistos que hace muchos años", considera este migrante venezolano.

Víctor tiene dos empleadas por las que paga impuestos, aporta valor económico y diversidad a Murcia y a España ¿qué sientes cuando escuchas cosas como que los inmigrantes llegan para quitar el trabajo a los españoles? "Son, sencillamente, comentarios para dar cierto marketing a algunos políticos, pero la verdad que ni lo sufro ni lo siento. No están de acuerdo con la gente buena que existe en España. Entre los migrantes hay gente que quiere trabajar y gente que no quiere trabajar, existe de todo, hay inmigrantes que han venido que han hecho cosas malas, pero yo creo que muchísimos de los que venimos, venimos a hacer cosas muy buenas ya apostar por mejorar nuestra calidad de vida".