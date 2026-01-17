Las claves del histórico acuerdo comercial entre la UE y Mercosur tras más de 25 años de negociaciones

Este lunes ha echado a andar la zona de libre comercio más grande del mundo con la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

La rúbrica tiene lugar en Asunción (Paraguay), país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano, tras más de 25 años de negociaciones. El pacto, que afectará a más de 700 millones de personas, incluye a todos los países de la UE y a los del cono sur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, acude a la firma sin el visto bueno del Parlamento Europeo.

A pesar de ello, Bruselas se ha comprometido a esperar el apoyo de la Eurocámara para comenzar a implementar un acuerdo que busca eliminar masivamente los aranceles y permitir diversificar mercados en un momento de incertidumbre comercial.

DPA vía Europa Press Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

El campo europeo, en pie de guerra

Sin embargo, el acuerdo nace con una fuerte oposición. El sector agrícola europeo se mantiene en contra y ya ha convocado protestas para la próxima semana. Los tractores se desplazarán a Estrasburgo, donde el gobierno de von der Leyen se enfrenta a otra moción de censura por sacar adelante este pacto comercial.

Las principales organizaciones agrarias advierten que el pacto pone en peligro miles de explotaciones. El recelo se centra en la llegada de productos más baratos que, según denuncian, no están sometidos a los mismos controles sanitarios y medioambientales que los cultivados en suelo de la Unión Europea.

Javier Fatas, responsable de frutos secos de COAG, ha sido tajante al respecto: "El acuerdo de Mercosur con la Unión Europea va a poner en riesgo todo el modelo social y profesional que conocemos, todo el modelo de agricultores como hoy los conocemos en nuestro país". Según Fatas, los agricultores no pueden "cubrir ni siquiera esos costes de producción", y ha advertido que "para el sector de cereales va a ser muy negativo, va a ser casi, pues eso, casi la puntilla".

Oportunidad para vino y aceite

Pese al rechazo mayoritario del campo, no todos los sectores mantienen la misma postura. Algunos ámbitos agrícolas, como el vitivinícola o el del aceite, sí ven una oportunidad de negocio en la apertura de este nuevo mercado y la eliminación de barreras comerciales.