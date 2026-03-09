La única superviviente de la pasarela de Santander aún no sabe lo que le ha ocurrido a sus amigos

Ha pasado casi una semana desde la tragedia en la costa cántabra que acabó con la vida de seis jóvenes estudiantes. Lucía, Xabi, Celia, Eunate, Lluna, Elena y Ainara celebraban haber aprobado su grado superior cuando la pasarela peatonal por la que paseaban se vino abajo. Solo Ainara pudo sobrevivir. Ahora, la jueza que instruye la causa ha comenzado a citar a los primeros testigos e investigados para esclarecer los hechos.

La primera en declarar lo hará en calidad de investigada: se trata de la agente de la policía local que atendió una llamada al 112 un día antes del suceso, en la que un vecino alertaba del mal estado del paso. La agente tendrá que explicar por qué no abrió una incidencia ni envió a ningún equipo. También han sido citados a declarar, como testigos, la operadora del servicio de emergencias, el vecino que dio el aviso, los dos ciclistas que oyeron a Ainara pedir auxilio y los dos policías nacionales que realizaron la inspección ocular.

Además, la jueza instructora ha solicitado al Gobierno de Cantabria que aclare si existían más llamadas de alerta. También ha pedido a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera para determinar las responsabilidades.

Una comunidad educativa rota de dolor

Carlos Mico, director del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja donde estudiaban las víctimas, ha explicado en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja que todavía están "masticando la tragedia". Según Mico, los ánimos en toda la comunidad educativa continúan "rotos" una semana después del terrible suceso.

El impacto ha sido tan fuerte que, según ha relatado el director, algunas compañeras que acababan de iniciar su beca Erasmus han decidido regresar. "Chicas que se han marchado de Erasmus se han dado la vuelta, porque dicen que no pueden", ha comentado Mico, reflejando la profunda huella que ha dejado la tragedia.

Respecto a Ainara, la única superviviente, el director ha informado de que "evoluciona positivamente y está en planta". Sin embargo, ha señalado que lo más duro para ella llegará más adelante, ya que, por el momento, no se le ha comunicado el alcance de lo ocurrido. "Me imagino que los problemas para ella vendrán después, cuando sepa la noticia", ha lamentado.

Carlos Mico también ha narrado el desolador panorama de los familiares. "Hemos estado con ellos acompañándolos hasta donde hemos podido, porque, como os podéis imaginar, estaban completamente rotos", ha afirmado. El personal del centro ha acompañado a las familias desde el primer momento, tanto en el centro logístico habilitado por el Ayuntamiento de Santander como en los actos religiosos de despedida, el último de ellos en Guadalajara para Elena.

Si de algo se podía haber evitado no ha sido así, evidentemente alguien tendrá que ser responsable"

El director ha recordado a las víctimas como alumnas "académicamente de 10 y como personas excelentes, solidarias, colaboradoras y participativas en la vida del centro". Su ausencia, ha dicho, es palpable en todas partes, ya que "transmitía entusiasmo a todo el mundo". Ante la investigación, Mico ha expresado que, aunque prefieren ser "asépticos", esperan que se depuren responsabilidades: "Si algo se podía haber evitado y no ha sido así, evidentemente alguien tendrá que ser responsable".

Por el momento, el director del centro desconoce si las familias han emprendido acciones legales. "Las familias estaban tan sumamente destrozadas, que te puedo decir que hasta el día de ayer lo que menos estaban pensando era en temas de acciones legales", ha señalado Mico, destacando el profundo duelo que atraviesan.