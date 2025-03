La tecnología al servicio del pastoreo: Pilar Cisneros descubre el dispositivo que llevan las vacas-bombero en Navarra

'Cambio climático: el tiempo corre' es el título de la acción especial que la Cadena COPE está llevando a cabo este jueves, 13 de marzo, con la implicación de todos sus comunicadores. Una acción especial que parte de la preocupación por los cambios climáticos que está sufriendo el planeta, en general, y España, en particular, y que podemos notar con las intensas lluvias de las últimas dos semanas que se producen a escasos días de que de comienzo la primavera astronómica.

En Mediodía COPE, sus copresentadores Jorge Bustos y Pilar Cisneros se han desplazado a distintos puntos de nuestra geografía para describir y mostrar a los oyentes que se han encontrado: uno, Jorge en el Valle del Jerte a semanas de la floración de los cerezos. Otra, Pilar desde Echagüe, en Navarra, donde el ganado guiado por GPS ayuda a prevenir los incendios forestales, una vez que el riesgo de que ocurran se ha disparado.

Las vacas-bombero, algo que antes se hacía en todos los pueblos

Echagüe está a unos 25 kilómetros al sur de Pamplona y allí se encuentra una ganadería muy especial.

"Nos hemos venido a una ganadería de Navarra y dirás, ¿pero qué tienen que ver las vacas con el cambio climático? Tiene muchísimo que ver, lo vamos a explicar", comienza diciendo a los oyentes Pilar Cisneros que se ha acompañado de Francisco Aranguren, Pachi, el secretario de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Pirenaico de Navarra y veterinario y José Antonio Elorce, propietario de la ganadería, de las vacas en cuestión.

En Navarra, en el año 2022, hubo un incendio gravísimo. Se vieron afectadas 10.000 hectáreas, uno de los peores veranos de cuanto a incendios en toda la comunidad floral, y entonces se empezaron a tomar medidas a partir de ese momento. Y una de las medidas que se tomaron tiene mucho que ver con las vacas y con la tecnología.

Así surgieron las vacas-bombero, ¿por qué son vacas bombero? "Ahora se le pone nombre a todo, pero, en realidad, es una labor que viene haciendo este tipo de ganado, sobre todo el autóctono que ha existido durante toda la vida en estas tierras, en estos montes", responde Pachi, "y la mano de obra que hace el ganado extensivo es precisamente aprovechar un recurso natural que está en el suelo, aprovecha unos pastos y unos montes y los mantiene de alguna forma limpia, evitando que haya esa matorralización, ese combustible que puede haber en el campo. Entonces el animal lo aprovecha, sacamos un rendimiento y encima nos mantiene el monte limpio y por eso se dice que son bomberas, porque previenen los incendios".

"Es el silvopastoralismo, una técnica de toda la vida, es lo que se hacía en los pueblos", explica Pilar, "se mantenía el monte limpio, con lo cual se prevenían los grandes incendios porque los animales estaban en el monte y comían la maleza. Y eso se ha abandonado y las consecuencias son muy graves, sobre todo para los incendios. Porque una de las consecuencias del cambio climático, de ese calentamiento global que estamos sufriendo y que ha hecho que, por ejemplo, el año 2024 sea el más caluroso de media en todo el mundo en la historia, es que los fenómenos atmosféricos se extreman".

Hay inundaciones muchísimo más graves, las lluvias son más torrenciales, las olas de calor son más largas y con temperaturas mucho más altas y esto provoca, unos incendios devastadores. En España los hemos vivido, precisamente en 2022, el gravísimo incendio de la Sierra de la Culebra con 60.000 hectáreas arrasadas. Un fuego imparable. En Navarra pasó algo similar, no con tantas hectáreas y se decidió tomar cartas en el asunto. Pero han decidido aplicar las nuevas tecnologías para que esas vacaciones puedan volver al monte y se puedan manejar de una forma más sencilla.

la tecnología al servicio del pastoreo

Las vacas de Echagüen llevan un dispositivo que permite distribuirlas por los pastos o la zona de monte que tienen que limpiar de maleza y malas hierbas.

"Es un dispositivo electrónico virtual que se pone a las vacas y nos permite hacer vallados virtuales mediante esta técnica con vía satélite y podemos limitarles la zona donde pastorean las vacas sin tener que estar con ellas", cuenta José Antonio.

A través de estos dispositivos se les limitan la zona de pastoreo y permite estar al ganadero tranquilamente en casa mientras ellas aprovechan los recursos del monte.

"Es decir, en vez de un cencerro, ahora le ponemos este dispositivo que es similar, con la cadena, igual que un cencerro. Es un dispositivo, un collar virtual que se cuelga en el cuello, lleva una pila, una batería, y por GPS se conecta con una aplicación para que esté todo el rato geolocalizado el animal. Este dispositivo luego guarda una serie de señales e información que a través de una aplicación del móvil lo manda al móvil del ganadero".

No es solo que sepas dónde está la vaca, también puedes hacer que se mueva a donde tú quieras. "Es como si hubiera un cercao en el monte hecho con un alambre, pero que no existe el alambre. Tú dibujas en el mapa del GPS, dibujas la parcela que tú quieres que anden las vacas, de manera que la vaca que está dentro, cuando se acerca a la raya que tú has dibujado, va a notar un pitido, una señal eléctrica que le da, y ella aprende, y en cuanto oye el sonido se vuelve, no pasa la raya", cuenta José Antonio.

¿Aprenden pronto? Sí, sí, aprenden muy pronto. Tontas, no. Identifica el sonido con el pulso eléctrico que les ha dado la primera vez y ya... Eso permite no gastar en hacer vayas físicas, que también es un dinero y un mantenimiento, permite al ganadero tener localizado dónde está y luego le permite hacer un seguimiento de en qué zonas andan más las vacas, qué zonas les gustan más, qué zonas les gustan menos".

Cambio climático: el tiempo corre

Durante 2024, la Tierra experimentó su año más caluroso desde que existen mediciones, rebasando por primera vez el crítico aumento global de 1,5 grados respecto a niveles preindustriales.

Este incremento térmico ha estado acompañado por un aumento considerable de la humedad atmosférica, lo que alimenta eventos climáticos extremos, como la destructiva Dana ocurrida en Valencia o las graves inundaciones en países como Italia o Grecia.

Ante este panorama, cabe preguntarse si la alta preocupación mostrada por el 80% de los españoles por el cambio climático, según el Pew Research Center, se está transformando realmente en acciones prácticas en su día a día.

Para explorar esta cuestión, los principales comunicadores de COPE recorre España en busca de respuestas, ofreciendo voces y testimonios sobre cómo afrontamos el desafío climático en nuestro país. Contenidos que puedes disfrutar en la antena de COPE y en nuestros canales digitales.

Este último fue galardonado con el Premio Ondas a la Mejor Programación Especial.