Soraya Rodríguez, exportavoz socialista en el Congreso: "Sánchez sabía que no iba a conseguir mayoría y reventó un Comité Federal"

La publicación de las imágenes inéditas del Comité Federal del PSOE de 2016 por parte de 'The Objective' ha vuelto a poner sobre la mesa la profunda crisis que acabó con la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. Una de sus protagonistas, la entonces portavoz socialista Soraya Rodríguez, visiblemente emocionada en los vídeos, ha relatado en el programa 'Herrera en COPE' los detalles de una jornada que, asegura, fue "muy dura". Rodríguez, entrevistada por Jorge Bustos, ha desvelado los entresijos de las 11 horas de tensión que se vivieron en la sede de Ferraz.

Una urna oculta para una votación decisiva

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Soraya Rodríguez ha explicado que la maratoniana reunión podría "haber durado escasamente 2 horas" si Pedro Sánchez hubiera cumplido los estatutos tras la dimisión de la mitad de su ejecutiva. Según su testimonio, Sánchez y su equipo, conscientes de que "no tenían mayoría", intentaron primero "por todos los medios no votar" y, al no conseguirlo, buscaron una votación irregular. "No es que estuviéramos pidiendo más garantías, estábamos pidiendo que se sacara una urna detrás de la cortina, detrás de la mampara, es muy fuerte", ha afirmado Rodríguez.

La exportavoz ha sido tajante al valorar la estrategia del entonces secretario general, acusándole directamente de boicotear el cónclave para evitar una derrota. Según Rodríguez, la intención de Sánchez era clara: "él sabía cuando entró que no tenía mayoría, y antes de perder una votación, reventó un comité federal". Esta acción, en su opinión, fue un intento deliberado de impedir el funcionamiento democrático del partido.

Antes de perder una votación, Sánchez reventó un Comité Federal" Soraya Rodríguez Exportavoz del PSOE en el Congreso

El relato que devolvió el poder a Sánchez

Pese a que los críticos con Sánchez ganaron aquella batalla forzando su dimisión, perdieron la guerra en las primarias posteriores. Rodríguez cree que la historia habría sido diferente si los militantes hubieran visto estas imágenes. "Posiblemente, si los militantes hubieran visto esas imágenes al día siguiente, ese relato tan fácil de 'me fueron a echar para luego votar la investidura de un presidente de derechas' no hubiera sido tan fácil", ha reflexionado. Insiste en que el objetivo no era expulsar a Sánchez, sino "cumplir con los estatutos del partido" tras dos severas derrotas electorales.

THE OBJECTIVE Imagen del vídeo que desvela el intento de «pucherazo» de Sánchez en el Comité Federal del PSOE en 2016

Además, ha recordado que Sánchez se presentó a las primarias prometiendo no pactar con formaciones independentistas. "Nunca dijo a los militantes que él iba a pactar con ERC", y de hecho "prometió lo contrario, con Bildu nunca". Para Rodríguez, la pretensión de gobernar "de la mano de secesionistas, independentistas" después de obtener 89 y 90 diputados "era una locura".

Gobernabilidad y futuro del socialismo

La exdirigente socialista ha defendido la coherencia de su postura a lo largo de los años, basada en un principio claro: "en política, si realmente estás para servir a los ciudadanos, cuando no puedes gobernar y estás muy lejos de hacerlo, lo que tienes que garantizar y facilitar es la gobernabilidad de quien puede hacerlo". Por ello, apoyó la abstención ante la investidura de Mariano Rajoy para evitar unas terceras elecciones y le "hubiera gustado que el PSOE se hubiera abstenido en Extremadura" para que el gobierno no dependiera de VOX.

Europa Press (Foto de ARCHIVO) Pedro Sánchez

Preguntada sobre si el PSOE es recuperable en caso de que Sánchez sea desalojado del poder, Rodríguez se ha mostrado cauta. "No sé, es difícil contestar a esa pregunta hoy", ha admitido, aunque ha añadido que el partido "debería luchar por recuperar su autonomía política propia y por recuperar el espacio de la socialdemocracia en el que ha estado durante la mayoría de su historia reciente democrática".