Sami Ashour, investigador en Universidad de Santiago de Compostela, en Mediodía COPE

No sé sabe cuándo será porque desde el pasado sábado Israel lleva retrasando una operación terrestre en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Según lo que ha anunciado el jefe del Ejecutivo israelí, Benjamin Netanyahu, la incursión de Israel en la franja de Gaza será en breve y muy contundente, por eso, se ha pedido a la población civil que abandonen la zona norte.

La diplomacia internacional trabaja para detener un conflicto que deja ya 2.800 muertos y 12.000 heridos en Gaza, donde ahora mismo no hay luz, ni agua, ni combustible y donde se habla ya de crisis humanitaria.

Sami Ashour es investigador en Universidad de Santiago de Compostela. Sami llegó a España en el año 2007 con su mujer y sus hijos. Estos días vive pendiente de Gaza donde tiene a su madre y a sus 7 hermanos.

"Los niños pueden morir deshidratados"

Por ello, Sami Ashour vive estos días con mucho miedo, pero con esperanza de que llegue la solución en cualquier momento. Su madre ha acogido en su casa a 150 personas, gazatíes desplazados que han tenido que abandonar sus hogares.

"Lo peor es no tener agua, porque a no comer estamos acostumbrados, hacemos ayuno durante un mes, pero el agua es fundamental, de las 150 personas hay más de 40 niños y los niños pueden morir de sed, deshidratados", dice con horror Sami a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Pese a que las comunicaciones son muy complicadas con Gaza, Sami mantiene contacto, mínimo con sus hermanos, "no tengo mucha información, los mensajes que me llegan son dos palabras: estamos bien o un mensaje de mi heramano o de mi hermana que me dice, “he hablado con todos, y están bien”, explica.

"No se van a ir de Gaza"

Pese a todo lo que están pasando en las dos últimas semanas, "no tienen luz desde hace dos días, los generadores no funcionan, no hay combustible por ello no funcionan", la familia de Sami "no piensa ir a la frontera con Egipto, nadie va a dejar su casa, van a agarrar sus tierras, no va a huir nadie, amamos la vida, aunque parezca mentira todo el mundo quiere salvar su vida"

Sami tiene claro que lo que está pasando en Gaza tiene un nombre, genocidio, "el mundo civilizado tiene que hacer sus deberes, lo que pasa en Gaza es un genocidio, y hay que decir a Israel que no se puede tratar a un pueblo entero de esta forma. Llevamos más de 70 años aplastados por Israel. No somos animales como nos presenta Israel, somos gente normales, tenemos sentimientos somos de carne y sangre. No es propaganda, pero la gente está harta y o muere con dignidad o muere, no tienen otra".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado