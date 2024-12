El presidente del C.F. Benetúser al contemplar el vertedero de coches en el que se ha convertido el estadio tras la DANA: "Se ha roto un sueño"

Pilar Cisneros y Jorge Bustos están realizando este miércoles Mediodía COPE en Benetúser, una de las localidades valencianas arrasadas por la DANA el pasado 30 de octubre. Aquel trágico día cambió la vida para todos los casi 16.000 habitantes de este municipio de la comarca de la Huerta Sur valenciana.

La Cadena COPE no quiere olvidar a los afectados en fechas tan próximas a la Navidad porque los afectados siguen pidiendo que no se les olvide. Por ello, tanto Mediodía como La Tarde están este miércoles en distintos puntos de Valencia y mañana jueves será Herrera en COPE los que trasladen todo el apoyo de COPE a los damnificados por la riada.

El campo de fútbol está totalmente destrozado

En Benetúser, Jorge Bustos ha contemplado una de las imágenes que impiden a los benetusenses olvidar lo ocurrido el último día de octubre: el vertedero de coches en el que se ha convertido el campo municipal de fútbol.

Andoni Orrantia Jorge Bustos contempla en lo que se ha convertido el campo del fútbol de Benetúser tras la dana

Hasta el día de la riada que se llevó todo por delante, sobre todo la vida de 227 personas, 219 en la Comunidad Valenciana, casas, puentes, muchas infraestructuras y también muchas ilusiones, entre ellas las de los 400 jugadores, chicos y mayores, que cada semana vivían en primera persona su gran afición al fútbol en el campo municipal de Benetúser. Hasta 24 equipos compartían las instalaciones ahora convertidas en un cementerio de coches donde se apilan vehículos en una de las peores estampas que se puedan contemplar.

"Se nos ha roto un sueño a la directiva como para muchos de los chavales, porque para ellos jugar en el club de fútbol del pueblo es una ilusión de todas las semanas y competir por su escudo es un santo y seña. Por desgracia, como podéis ver, el campo está absolutamente destrozado y estamos pues trabajando codo a codo con todas las instituciones, sobre todo con el ayuntamiento y con el resto de instituciones, la federación, para que esos plazos que, por desgracia, preveemos que van a ser más largos de los que debería,se acorten. Lo que pasa es que, bueno, aquí evidentemente dependemos de terceras personas, de instituciones, de prioridades y en ese sentido, pues aquí poco podemos hacer nosotros", le cuenta a Bustos el presidente del C.F. Benetúser, Pedro Alexandre.

¿Por qué tenían que elegir tu campo de fútbol para apilar cuatro columnas de coches? "Es una situación de emergencia, cada ayuntamiento tiene que adecuar sus recursos para dar servicio a su municipio y en este caso el ayuntamiento de Benetúser tiene el espacio que tiene. En una situación como la que tenemos, que es absolutamente extraordinaria, necesitamos de la instalación y nosotros nada que objetar, al contrario, el tiempo que sea necesario. Me consta que se ha pedido ayuda a otras localidades, pero por desgracia el resto de localidades están igual", dice Alexandre con esperanza de que tarde o temprano, el campo vuelve a servir para lo que fue construido.

"Siempre hay ganas de fútbol"

En algún momento esa normalidad tan deseada por los valencianos se recuperará, algunos equipos, sobre todo de los mayores -los que tienen entre 18 y 30 años-, han vuelto a entrenar a las órdenes de Abel López Carrasco, que es el míster del primer equipo de la Unió Benetússer Favara C.F. Incluso están a punto de jugar algún amistoso.

¿Se tienen ganas de fútbol o es que hace falta pensar ahora en otras cosas? "Hemos entrenado un par de días y jugado un pequeño partido. Con respecto a si te dan ganas de fútbol, sí, siempre hay ganas de fútbol. Es verdad. También es un escape, una forma de reunirnos un grupo de amigos donde disfrutamos, donde lo pasamos bien, donde hay bromas y nos ayuda también a desconectar de esto que tenemos enfrente, que es todo tristeza, montones, coches rotos y una vida muy lejos de la normalidad", responde Abel con ganas de superar estos terribles días.

Pero para jugar se tienen que ir lejos hasta a 45 kilómetros, y no todos los chavales pueden. "Se tienen que ir muy lejos a jugar. Aquí la logística está muy condicionada por varias situaciones. La primera, que el resto de escuelas, que muy amablemente nos han tendido la mano, pues evidentemente tienen unos horarios cogidos que no van a variar por nuestros equipos. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que dar es mandar un mensaje de agradecimiento a todos y cada una de las escuelas que nos han dejado horarios libres para poder entrenar a los nuestros".

La parte positiva es que entre el 90% y el 95% de la escuela de fútbol ya han vuelto a entrenar. Otra cosa es competir.

"Creemos que es importantísimo que la gente vuelva a una cierta normalidad, hablo de la cierta normalidad desde un punto de vista psicológico, físico,... No podemos estar pensando solo en la DANA, en el daño que me ha hecho, en lo que he perdido", subraya el entrenador de la Unió Benetússer Favara que espera volver a competir "en las mejores condiciones como el resto de equipos y no queremos empezar si no estamos seguros de que estamos al nivel".

Al menos el 40-50% de la escuela ya ha empezado a competir, con lo cual creo que hay satisfacción al cumplir unos tiempos razonables que están aceptando tanto los socios como los padres.