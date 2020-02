Mediodía COPE del 14 de febrero de 2020 de 14 a 15

Hoy se multiplican las protestas de agricultores. El centro de Valencia, bloqueado por los tractores. Mientras el Gobierno ha desconvocado a las organizaciones agrarias de la reunión en la que se está tratando el Per y posibles soluciones.

Además, aumenta la preocupación en Barcelona que están mostrando numerosos sectores. Había neveras llenas de productos que ahora no tendrán salida por la anulación del Mobile. No está claro quien pagará las indemnizaciones. La organización se escuda en que se ha anulado por fuerza mayor para no pagar, pero la OMS no ve tal motivo.

Y en Munich, arranca la Conferencia de Seguridad con más de 500 altos cargos, entre ellos 40 jefes de Estado o de Gobierno y más 100 ministros de Exteriores y de Defensa. También 4,000 policías y representantes chinos.