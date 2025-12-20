Imke Marks, experta en nutrición animal sobre los nutracéuticos: "Muchas empresas hacen el mismo comprimido insípido para la mascota y eso es un error"

La ciencia de los nutracéuticos, hasta ahora centrada en humanos, ha dado un salto definitivo al mundo de las mascotas para mejorar su salud y bienestar. Así lo ha explicado Imke Marks, impulsora de la marca de suplementos Mooiza, en una entrevista en el programa 'Lo que viene de COPE' con José Ángel Cuadrado.

Estos productos, a medio camino entre la nutrición y los medicamentos, se presentan como una solución con fines terapéuticos para fortalecer la salud de perros y gatos.

¿Qué son los nutracéuticos?

Un nutracéutico es, en esencia, un alimento con un fin terapéutico específico. Según ha detallado Marks, su objetivo es "mejorar las articulaciones, una salud mejor, un pelo más brillante, unos ojos más saludables". Es el equivalente a los suplementos de magnesio o colágeno que cualquier persona puede tener en casa, pero formulados específicamente para animales.

La clave del éxito de estos productos no solo reside en la selección de los ingredientes, sino en su presentación. La experta critica que un error común es adaptar formatos humanos a los animales. "Muchas empresas hacen el mismo comprimido insípido para la mascota y eso es un error", ha afirmado, ya que la dificultad para que el animal lo ingiera lleva al abandono del tratamiento.

Muchas empresas hacen lo mismo comprimido insípido para la mascota y eso es un error" Imke Marks Fundadora de Mooiza

Ansiedad, estrés y fuegos artificiales

Uno de los campos donde estos suplementos han demostrado ser más visibles y rápidos es en la gestión de la calma y el estrés. Problemas como la ansiedad por separación, que lleva a algunas mascotas a destrozar objetos o a hacer sus necesidades en casa, pueden mitigarse. Ingredientes naturales como la valeriana, la pasiflora o el triptófano ayudan a que el animal se relaje con más facilidad.

Marks ha puesto como ejemplo el comportamiento de sus propios perros durante los fuegos artificiales de Nochevieja. Gracias a los suplementos, los animales no quedan sedados, pero su estado de nerviosismo se reduce notablemente. "El perro no está feliz y contento porque no está drogado ni sedado, pero sí afloja antes", ha comentado para describir cómo el animal se calma con mayor facilidad y el episodio de estrés se acorta.

El perro no está feliz y contento porque no está drogado ni sedado, pero sí afloja antes" Imke Marks Experta en nutrición animal

El futuro: hacia la hiperpersonalización

El sector avanza hacia una hiperpersonalización total, donde en el futuro se podrá analizar una gota de sangre para saber qué suplemento exacto necesita una mascota. No obstante, la personalización ya es una realidad. Los dueños pueden complementar la dieta de su animal según una necesidad concreta, como un condroprotector para un labrador con tendencia a sufrir de las articulaciones o un probiótico para un bóxer con un estómago delicado.

Un producto de Mooiza con un perro esperando a comérselo.

España, aunque ha mejorado mucho en el cuidado preventivo de las mascotas, todavía se encuentra por detrás de países como Reino Unido, Alemania o los países nórdicos. Marks ha señalado que aún existe un gran desconocimiento sobre la existencia y los beneficios de estos productos. Detrás de su desarrollo hay un equipo de veterinarios, nutricionistas y farmacéuticos que garantizan la eficacia y seguridad de las fórmulas.