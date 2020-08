Mediodía COPE 11 de agosto de 2020 de 14 a 15

¿Tenemos la primera vacuna contra el coronavirus? Según Vladimir Putin, sí. El presidente ruso ha anunciado que su hija se ha vacunado. Está registrada y aprobada para su uso. En los próximos días será producida de manera masiva y administrada a los ciudadanos.

En Aragón los datos empiezan a estabilizarse. Pese a ello, la presión hospitalaria se ha incrementado. El Hospital Clínico de Zaragoza es el que tiene más ingresos. Por ello, desde hoy el Ejército va a instalar una carpa de triaje.

En el pueblo extremeño de La Morera comienza hoy su particular retroceso a fase 2. Tiene algo más de 700 habitantes y, por ahora, 17 positivos. ¿En qué consiste esta nueva situación? Se limita el número de asis-tentes en una reunión (no más de 15 personas) o los aforos permitidos en comercios o bares (no se puede superar el 40% en veladores, no se puede consumir en la barra del bar y la asistencia a actos religiosos no puede superar el 40%).